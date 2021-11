Ryan Hurst pleure son père à l’écran, William Lucking

L’acteur de Sons of Anarchy, Ryan Hurst, a pleuré la mort de son père à l’écran, William Lucking. L’acteur vétéran du personnage est décédé le 18 octobre à 80 ans, bien que sa mort n’ait été signalée que le 4 novembre. Lucking a joué dans plusieurs épisodes de Sons of Anarchy en tant que Piney Winston entre 2008 et 2011. Il avait plus de 100 crédits d’acteur à son actif et a fait sa dernière apparition dans deux épisodes de Murder in the First de TNT en 2014.

« Un ami, un saint, une âme raréfiée sauvage et élégante. Au-delà de la gratitude pour notre temps ensemble… en tant que votre frère et fils », a écrit Hurst sur Instagram, à côté d’une photo de Lucking. « Bill était un pilier spirituel, un guerrier artistique. Un exemple de courage. De bien plus de façons que je ne peux l’exprimer correctement. Voyagez dans l’amour, vieil homme. »

Hust a joué dans les cinq premières saisons de Sons of Anarchy dans le rôle d’Opie Winston, le fils de Piney. Piney était un membre fondateur du Sons of Anarchy Motorcycle Club et un ami proche de John Teller, le père de Jax Teller de Charlie Hunnam. Sons of Anarchy a été créé par Kurt Sutter, qui a rendu hommage à Lucking en partageant une description de Piney, notant que Lucking était le seul acteur qui pouvait jouer le personnage. « Du pilote d’origine. Merci Bill d’avoir rempli ces bottes », a écrit Sutter.

Lucking est décédé chez lui à Las Vegas, a confirmé son agent à Deadline. Aucune cause de décès n’a été révélée. « Bien que William ait souvent joué les durs et les hommes forts, dans sa vie réelle, il était un homme élégant avec un intellect brillant qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie », Lucking’s épouse, Sigrid Lucking, a écrit dans une nécrologie. Lucking laisse également dans le deuil leurs deux filles, Marjet Lucking et Juliana Ryan, et leurs familles.

L’acteur est né le 17 juin 1941 dans le Michigan et sa famille a déménagé en Californie dans les années 1950. Il a obtenu un diplôme en littérature de l’UCLA et a étudié le théâtre au Pasadena Playhouse. Il a fait ses débuts à la télévision en 1968 dans les épisodes d’Ironside et Mission : Impossible. Lucking a fait des apparitions dans des dizaines d’émissions, dont M*A*S*H, CHiPS, The Waltons, Kojak, Gunsmoke, The Patridge Family, Bonanza, SWAT, Big Hawaii, Days of Our Lives, Shannon et The A-Team. Mis à part Sons of Anarchy, certains de ses crédits les plus récents comprenaient Contraband, Slipstream, The Mentalist, Star Trek: Enterprise, Switched at Birth et Cold Case.

« Je n’oublierai jamais ce gars », a tweeté l’acteur de Sons of Anarchy, Kim Coates. « Billy a brisé le moule de presque tout ce qu’il a fait et accompli. Les moments que nous avons tous eus sur le plateau sont légendaires… tout comme Piney… tu me manques frère. RIP. »