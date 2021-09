Ryan Hurst, star de “Sons of Anarchy”, décroche un rôle majeur dans le jeu vidéo

Ryan Hurst, mieux connu des fans de The Walking Dead et Sons of Anarchy, a réservé son prochain concert, et ça fait déjà parler les gens. Hurst incarne le puissant Thor dans le dernier jeu vidéo God of War, Ragnarök. Le développeur de Ragnarök, Sony Santa Monica, a révélé jeudi plusieurs conceptions de personnages du jeu à venir, dont Hurst’s Thor, au PlayStation Showcase.

Ragnarök mettra en vedette les exploits du protagoniste de God of War, Kratos, alors que lui et son fils, Atreus, affrontent l’apocalypse nordique imminente. Bien que le jeu ne sortira pas sur les tablettes avant 2022, ce petit aperçu a suscité de nombreuses discussions sur les choix de conception, en particulier le nouveau look costaud de Thor. Après des années de Chris Hemsworth en tant que visage ciselé du dieu du tonnerre dans le MCU, certains fans se sont plaints du physique plus trapu du bagarreur nordique dans ce milieu différent.

Hurst s’est même intéressé aux côtes, partageant la révélation du design sur son compte Instagram avec la légende “Je suis beaucoup mieux en personne. Faites-moi confiance.” Non content de laisser cette déclaration à l’imagination, la star de The Mysterious Benedict Society a également partagé un selfie miroir torse nu montrant ses abdos réels. “Ah, Vanity,” plaisanta-t-il. “Mon vieil ami. Le jeu CGI m’a fait du mal.”

Vous vous en souvenez tous, pas MARVEL Thor. Et pour ajouter, tous les hommes forts ne doivent pas être décrits comme déchiquetés. Allez maintenant https://t.co/KYkFgtBCsI – Art Sway (@JSwayArt) 11 septembre 2021

Alors que Hurst était l’un des nombreux à avoir souillé le ventre de Thor, de nombreuses personnes en ligne ont souligné que Thor de God of War avait toujours l’air de gagner dans n’importe quel combat. “Comment les gens peuvent-ils se plaindre de la conception de Thor dans God of War Ragnarok?” a écrit un utilisateur de Twitter. “Quand on nous a parlé des dieux ici en Suède, c’est littéralement ce qu’il a été décrit comme un homme fort buveur de bière. Pas un mec de plage super déchiré. Le design ne pouvait plus être parfait.”

L’un des meilleurs designs que j’ai jamais vu dans un jeu vidéo. C’est Thor qui ressemble à Thor. Chonky garçon grincheux avec un grave danger de mort. Poils du visage non soignés. Son œil gauche indiquant quelqu’un ou quelque chose a réussi à le blesser. Le Mjölnir attire à peine notre attention en premier. pic.twitter.com/ApWES2Z00O – v (@karazorlls) 11 septembre 2021

Les gens ont parlé, nous approuvons thicc Thor pic.twitter.com/1xAOcFDYdI – Tristan 🌲 (@TGrayWrites) 11 septembre 2021

“‘Thor n’a pas l’air d’un guerrier’ frère si cet homme te frappait avec ce marteau, tu mourrais ferme ta gueule”, a plaisanté le journaliste de jeux Ty Galiz-Rowe. “Faire entrer les gens qui sont très fous du look de Thor [God of War: Ragnarok] jamais vu un powerlifter ?”, a tweeté l’acteur Lee Shorten. “Les mecs qui appellent Thor gros seraient instantanément pulvérisés d’un seul coup”, a plaisanté un autre utilisateur de Twitter.