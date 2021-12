Ryan Hurst, star de « Sons of Anarchy », fait pression pour incarner un super-héros Marvel bien-aimé

La star de Sons of Anarchy, Ryan Hurst, veut être un super-héros. L’acteur a fait pression sur Instagram pour incarner Sentry, un héros de l’univers Earth-616 qui a le « pouvoir de mille soleils ». Hurst a partagé une photo sur Instagram de Sentry, écrivant « … ça marche ».

Ce n’est pas la première fois que Hurst fait pression pour jouer à Sentry sur Instagram. « D’accord. D’accord. Ouais », a-t-il écrit en octobre. « On me demande très souvent si j’aimerais jouer un personnage d’une bande dessinée ? Oui. Qui ? Je ne savais pas depuis un moment. Tellement fan de tant de monde, mais oui. Mec avec un passé troublé, des super pouvoirs égaux /plus grand à SUPERMAN et Thor combinés… et parle aux chiens. Je mets ça là-bas. Ce mec. J’aimerais jouer. Fais ton truc Insta. «

Hurst a également partagé plusieurs images de fan art de lui-même dans le costume de Sentry, écrivant « BOOM! Manifest! Collective Manifesting! Merci! » Hurst n’hésite pas à exprimer son désir de rejoindre le MCU, et il émet définitivement des vibrations dans l’univers, ou dans tous les dirigeants de Marvel qui y prêtent attention.

Plusieurs acteurs du tentaculaire Marvel Cinematic Universe se sont tournés vers les réseaux sociaux pour filmer leurs clichés avant les rôles de super-héros. Simu Liu, qui a joué dans Shang Chi et la légende des dix anneaux en 2020, a tweeté en 2014 « Hé, [Marvel], excellent travail avec Cpt America et Thor. Et maintenant, que diriez-vous d’un héros américain d’origine asiatique ? » De même, la star d’Eternals, Barry Keoghan, a tweeté « Stan Lee, s’il te plaît, fais de moi un super-héros 🙂 » en 2013.

L’acteur de Walking Dead n’est pas étranger aux rôles de geek, incarnant le puissant Thor dans le dernier jeu vidéo God of War, Ragnarök. Le développeur de Ragnarök, Sony Santa Monica, a révélé plusieurs conceptions de personnages du jeu à venir, dont Hurst’s Thor, à la PlayStation Showcase.

Ragnarök mettra en vedette les exploits du protagoniste de God of War, Kratos, alors que lui et son fils, Atreus, affrontent l’apocalypse nordique. Bien que le jeu ne sortira pas sur les tablettes avant 2022, ce petit aperçu a suscité de nombreuses discussions sur les choix de conception, en particulier le nouveau look costaud de Thor. Après des années de Chris Hemsworth en tant que visage ciselé du dieu du tonnerre dans le MCU, certains fans se sont plaints du physique plus trapu du bagarreur nordique dans ce milieu différent. Hurst s’est même intéressé aux côtes, partageant la révélation du design sur son compte Instagram avec la légende « Je suis beaucoup mieux en personne. Faites-moi confiance. »