Ryan Kwanten, star de “True Blood”, décroche un nouveau rôle à la télévision

Ryan Kwanten, qui a joué le rôle de John Stackhouse dans le drame vampire de Showtime True Blood, a décroché un nouveau rôle majeur à la télévision. L’acteur australien jouera dans Kindred, un pilote en développement chez FX basé sur le roman de science-fiction d’Octavia Butler de 1979. Micah Stock, Gayle Rankin, Austin Smith, Antoinette Crowe-Legacy et David Alexander Kaplan seront également à l’affiche du nouveau pilote, a rapporté Variety plus tôt cette semaine.

Mallori Johnson fera ses débuts à la télévision dans le rôle principal de Dana, une jeune écrivaine noire qui partage son temps entre le présent et une plantation d’esclaves du XIXe siècle. Kindred sera réalisé par Janicza Bravo, qui a récemment été acclamée pour son film Zola. Branden Jacobs-Jenkins (Watchmen) a écrit le pilote. Les producteurs exécutifs incluent Jacobs-Jenkins, Bravo, Courtney Lee-Mitchell, Darren Aronofsky et Ari Handel de Protozoa Pictures, Joe Weisberg, Joel Fields, Ernestine Walker et Merrilee Heifetz.

Kindred a été publié en 1979. Dans le livre, Dana est une écrivaine de Los Angeles qui rencontre ses ancêtres lorsqu’elle est mystérieusement transportée dans une plantation d’avant la guerre civile dans le Maryland. Elle passe plus de temps dans le passé et se retrouve à établir des liens compliqués avec le passé alors qu’elle essaie de revenir à son propre temps. Le livre a été adapté en roman graphique en 2017, mais le pilote de FX sera la première tentative d’adaptation du livre à l’écran.

“La succession Octavia E. Butler était ravie et reconnaissante d’avoir placé Kindred avec Courtney Lee Mitchell dès le départ, qui l’a apporté à Branden Jacobs Jenkins (un jeune écrivain qui partage avec Octavia le rare honneur d’être un récipiendaire du prix MacArthur ‘Genius’ ) et ensuite aux gens formidables de Protozoa. FX ne pourrait pas être un partenaire meilleur ou plus enthousiaste, comme en témoignent la brillante équipe créative qu’ils construisent et la liste légendaire de spectacles qu’ils ont produits », a déclaré la succession de Butler dans un communiqué en mars lorsque le projet a été annoncé. “Nous avons hâte de voir cette œuvre bien-aimée prendre sa place parmi les stars de l’univers FX.”

Stock a remporté une nomination aux Tony pour It’s Only a Play et a récemment joué dans Bonding de Netflix et The Right Stuff de Disney +. Rankin a joué dans GLOW de Netflix et a été vu pour la dernière fois dans Perry Mason de HBO. Smith a joué dans la poupée russe de Netflix et était un acteur original de Hamilton. Crowe-Legacy peut être vu dans Epix’s Godfather of Harlem et à Broadway dans Slave Play. Kaplan a récemment joué dans Lifetime’s A Sister’s Secret.