Ryan Lindgren marque avec 0,4 seconde à jouer pour soulever les Rangers contre les Sabres, 5-4

Les Rangers célèbrent le vainqueur du match Ryan Lindgren

NEW YORK (AP) – Défenseur Ryan Lindgren a à peine battu le buzzer de la troisième période pour porter les Rangers de New York à une victoire de 5-4 contre les Sabres de Buffalo dimanche soir et prolonger leur séquence de victoires à domicile à cinq matchs.

Lindgren a surpris le gardien des Sabres Aaron Dell en prenant un laissez-passer de Mika Zibanejad et a lancé la rondelle dans le filet pour son deuxième but de la saison à 19:59.

L’héroïsme de Lindgren est venu après que les équipes ont marqué trois buts chacune au cours d’une folle deuxième période, dont quatre buts en 82 secondes.

Chris Kreider, Jacob Trouba, Kaapo Kakko et K’André Miller tous ont marqué pour les Rangers. Alexandre Georgiev a réalisé 14 arrêts et a été remplacé par Igor Shesterkin, qui a réalisé quatre arrêts dans le troisième.

Les Sabres ont perdu huit de leurs 10 derniers matchs. Rasmus Asplund, Vinnie Hinostroza, Tage Thompson et Rasmus Dahlin tous ont marqué pour Buffalo et Dell a effectué 31 arrêts.

Asplund a ouvert le pointage à 15:53 ​​du premier avec un but en avantage numérique. Kreider a égalé pour les Rangers avec ce 13e but de la saison en tête de l’équipe, battant la rondelle devant Dell avec moins d’une minute à jouer dans le premier.

Hinostroza a donné l’avantage aux visiteurs avec un but sans aide à 2:26 de la seconde. Le défenseur des Rangers Jacob Trouba a égalé le match à 8:03, passant une rondelle libre devant Dell à 8:03 de la période.

Kakko a ensuite marqué son troisième but lors de ses quatre derniers matchs avec huit minutes à jouer dans le deuxième pour donner aux Rangers une avance de 3-2, qui a duré moins d’une minute avant que Thompson n’égalise le match avec son sixième but, le meilleur de l’équipe.

Dahlin a ensuite battu Georgiev d’un tir de la pointe 15 secondes plus tard pour donner l’avance à Buffalo 4-3.

Miller a poursuivi le barrage de buts avec un autre but égalisateur 17 secondes après celui de Dahlin.

Les Rangers venaient de perdre 2-1 à Toronto jeudi. Leur visite prévue samedi à Ottawa a été reportée en raison d’une épidémie de Covid-19 chez les Sénateurs.

REMARQUES: Artemi Panarin a récolté trois mentions d’aide pour les Rangers, laissant l’attaquant de 30 ans à huit points de moins de 500 dans sa carrière. … attaquant de sabre Victor Olofsson a joué pour la première fois depuis le 31 octobre lorsqu’il s’est blessé contre Los Angeles. … Défenseur des Sabres Henri Jokiharju resté à l’écart. Il n’a pas joué depuis qu’il a été touché à la cheville par une rondelle lors du match d’ouverture de la saison contre Montréal le 14 octobre… Les Rangers ont rayé le défenseur Nils Lundkvist et Libor Hajek plus en avant Greg McKegg. … Le gardien rayé des Sabres Craig Anderson, défenseur Christian Wolanine et en avant Arttu Ruotsalanien.

Rangers : Chez les Islanders de New York mercredi soir.

Sabres : Accueillez les Blue Jackets de Columbus lundi soir.