Ryan Lochte se souvient d’être passé de « Héros à zéro en un clin d’œil »

Selon le natif de New York, son erreur passée était la poussée dont il avait besoin pour devenir une meilleure version de lui-même.

« Je viens de commencer à m’améliorer chaque jour », a poursuivi Ryan. « Je me suis dit: » Mec, je dois faire les mêmes choses que je fais pour la piscine. Je dois le sortir de la piscine maintenant. » Alors, j’ai commencé à travailler sur moi-même, j’ai rencontré ma femme, nous avons deux beaux enfants. Tout ce qui se passe dans la vie, il faut juste en tirer des leçons – les bons, les mauvais. «

Le champion de natation a également partagé la « plus grande leçon » qu’il a tirée du scandale des Jeux olympiques de Rio 2016, en disant: « Dans la vie, tu vas te faire renverser … Mais c’est comme ça que tu te lèves et que tu continues d’avancer. pour déterminer qui vous êtes. J’ai trouvé ça. Je me suis levé.