Ryan Lowe quitte Plymouth Argyle pour prendre la relève à Preston North End

Ryan Lowe a quitté son poste à Plymouth Argyle pour prendre la direction de Preston North End.

Preston a licencié Frankie McAvoy le lundi soir 6 décembre.

Ils ont clairement indiqué qu’ils chercheraient un remplaçant à temps pour prendre en charge leur prochain match – contre Barnsley le 11 décembre et ils y sont parvenus.

Ryan Lowe prend le poste de Preston North End

Ryan Lowe remplacé par l’assistant chez Argyle

L’entraîneur de 43 ans était en charge de Plymouth Argyle depuis juin 2019 et les avait guidés vers la promotion de League Two.

Son équipe a connu un excellent parcours cette saison, ce qui l’a vu se classer quatrième après 20 matchs, à seulement deux points de la première place.

Avec ce genre de forme, malheureusement, vient l’attention des clubs plus haut dans les divisions. C’est si souvent le cas pour les clubs de la Ligue de football et cela s’est avéré une fois de plus.

Lowe a clairement trouvé le travail de Preston trop beau pour être refusé, sautant d’une ligue au championnat.

Plymouth a déjà annoncé son remplacement par Steven Schumacher, qui avait aidé Lowe tout au long de son mandat, promu manager de l’équipe première.

RUPTURE | Le Plymouth Argyle Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Steven Schumacher en tant que nouveau directeur de l’équipe première.#pafc Lire la suite ici ⬇️ – Plymouth Argyle FC (@only1argyle) 7 décembre 2021

Argyle a confirmé que Lowe avait démissionné, avec l’intention d’occuper un poste de direction ailleurs et a déclaré que selon les termes de son contrat à Home Park, ils étaient obligés d’accorder à Preston la permission de parler à Lowe.

Le PDG d’Argyle ravi de la nomination de Schumacher

Le PDG de Plymouth Argyle, Andrew Parkinson, a déclaré à pafc.co.uk : « Nous sommes très enthousiasmés par cette nomination et attendons avec impatience que Steven s’appuie sur les fondations impressionnantes qu’il a posées chez Argyle.

« Schuey est une figure populaire à Home Park et ses connaissances tactiques, sa gestion des hommes et ses compétences en motivation sont évidentes dans son travail quotidien.

« Nous pensons qu’il a un grand potentiel et qu’il est le choix évident pour assurer la continuité à un moment très prometteur pour le club. »

Au départ de Lowe, Parkinson a ajouté; « Bien sûr, nous remercions Ryan pour ses réalisations en tant que manager, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. »

La tâche de Lowe a changé

En prenant le relais à Preston, les ambitions de Lowe pour la saison ont quelque peu changé. Après avoir recherché une promotion avec Argyle, il ne cherchera pas à jeter les bases d’une future campagne de promotion avec PNE.

Le club occupe le 18e rang du championnat et a cité le besoin de plus de cohérence comme raison du départ de McAvoy. North End n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs.

Ailleurs, Schumacher cherchera à poursuivre la poussée d’Argyle pour la promotion au championnat.

