Ryan Mason a pris sa retraite du football à 26 ans et un fan de Tottenham dans son enfance dirigera désormais le club à Wembley pour la finale de la Coupe Carabao en tant que manager après avoir appris de son bon ami Mauricio Pochettino

Trois ans après sa retraite du football à seulement 26 ans, Ryan Mason dirigera son club d’enfance Tottenham à Wembley pour la finale de la Coupe Carabao ce week-end.

L’ancien milieu de terrain anglais a pris les rênes des Spurs aux côtés de Chris Powell pour le reste de la saison après le limogeage de Jose Mourinho.

Mason prendra en charge les Spurs aux côtés de Powell, un autre fan de l’enfance, Southampton en premier suivi d’une finale à Wembley

Mourinho a payé le prix d’une campagne décevante, les Spurs étant actuellement septièmes de la Premier League et avec peu de chances de se classer parmi les quatre premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le rôle, cependant, représente une énorme opportunité pour Mason de montrer son pedigree managérial à partir de Southampton mercredi soir en direct sur talkSPORT.

Personne n’aurait pu prédire que Mason, un fan des Spurs, né à Enfield et entraîneur d’académie pour les Lilywhites depuis avril 2018, serait propulsé si rapidement sous les projecteurs.

C’est quelqu’un qui vit et respire Tottenham, ayant rejoint les rangs des jeunes du club alors qu’il n’avait que huit ans.

Mason a rejoint Tottenham à l’âge de huit ans et a fait irruption dans la première équipe sous Pochettino, gagnant une convocation de l’Angleterre dans le processus.

Même s’il était un vrai talent au sein de l’académie en tant que milieu de terrain offensif, il lui a fallu jusqu’à 21 ans pour faire son premier départ pour Tottenham en 2012.

«Ryan était l’un des meilleurs jeunes joueurs que j’ai jamais vu», a déclaré Chris Ramsey, qui a entraîné l’équipe des moins de 21 ans des Spurs aux côtés de Tim Sherwood et Les Ferdinand.

«Il a prospéré tard, il était un développeur tardif dans son enfance, mais il a réalisé qu’il devait y travailler et il l’a fait.

«C’était un bon finisseur, bon sur le ballon, il était vraiment polyvalent.»

Mason s’est vraiment démarqué sous Mauricio Pochettino lors de la saison 2014/15 et s’est mérité une casquette de l’Angleterre pour ses démonstrations, aidant son coéquipier des Spurs Andros Townsend dans un match nul 1-1 avec l’Italie.

Il a même été capitaine du club qu’il aime et a marqué des buts vitaux contre Nottingham Forest, Sunderland et la Fiorentina.

Cependant, une série de revers de blessures et une mauvaise forme ont fait des ravages et il a été vendu à Hull en 2016 après deux saisons dans la première équipe.

Mason a joué aux côtés de Kane et Dele Alli à White Hart Lane et a participé à la finale de la Coupe de la Ligue 2015

C’est avec les Tigers que le rêve de Mason de jouer au football professionnel a été tragiquement écourté.

À seulement 26 ans, le milieu de terrain a pris la difficile décision de raccrocher ses crampons en février 2018 lorsque, lors d’un match contre Chelsea, une horrible collision avec le défenseur Gary Cahill lui a causé une blessure à la tête qui a changé sa vie.

– Contributeur

Une blessure subie en jouant pour Hull a forcé Mason à mettre fin prématurément à sa carrière

Pochettino, comme tant d’autres joueurs du match, était convaincu que la carrière de Mason dans le football était loin d’être terminée.

«Il réussira dans tout ce qu’il entreprendra. Il sera toujours un joueur spécial pour moi », a déclaré l’ancien entraîneur en 2018, lui ouvrant la porte à un retour au club dans une certaine mesure.

«Il représente pour moi ce changement en tout quand nous sommes arrivés à Tottenham [in 2014].

«La porte est ouverte pour que je l’aide; et le club parce que nous l’aimons, Rachel et George et toute sa famille.

Mason a entretenu une excellente relation avec Poch chez Spurs et a obtenu de précieux conseils de son ancien entraîneur lorsqu’il a fait ses premiers pas dans la gestion.

«Ne t’inquiète pas, Ryan, tu vas réussir en dehors du club.»

Après avoir relevé le défi du Bayern Munich et de Barcelone en Ligue des champions avec le PSG, Mason a été en contact avec son ancien patron, sans doute pour quelques conseils avec un match contre le leader de la Premier League Man City à l’horizon.

Et il a évoqué son lien particulier avec l’Argentin à son retour au club en 2018.

«J’ai de la chance d’être dans et autour du club et d’apprendre de l’un des meilleurs jeunes managers du monde», a-t-il déclaré à l’époque.

Daniel Levy sera à la recherche d’un successeur permanent à Mourinho, mais si Mason peut gagner à Wembley – en direct sur talkSPORT – et placer les Spurs dans le top quatre, il pourrait bien avoir son ajustement parfait à sa porte.

Mason a la plus grande tâche de sa carrière en dirigeant les Spurs pour le reste de la saison

Le nouveau patron des Spurs, qui a joué avec Harry Kane lors de la défaite finale de la Coupe de la Ligue 2015 sous Pochettino contre Chelsea, a admis qu’il ressentait une immense fierté de diriger l’équipe qu’il a rejoint enfant.

«Ce n’est un secret pour personne que j’aime ce club. Passer 20 ans de mes 29 ans à s’impliquer… c’est dans mon cœur, mon sang », a-t-il déclaré aux médias mardi avant son premier match aux commandes.

«J’ai toujours ressenti une connexion massive avec les fans. Je me suis toujours senti aimé. Je vais tout donner à ce groupe de joueurs pour gagner des matchs. Je ressens une immense fierté.

Le premier match de Mason en charge des Spurs est en direct sur talkSPORT à 18h00 le mercredi 21 avril