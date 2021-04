Ryan Mason dédie sa première victoire à Tottenham à Ugo Ehiogu, “ fier ” de son équipe et fait le point sur Harry Kane

Ryan Mason a dédié sa première victoire en tant que patron par intérim de Tottenham à Ugo Ehiogu à l’occasion du quatrième anniversaire de la mort du défenseur.

Les Spurs ont remporté leur première victoire dans l’ère post-Jose Mourinho en battant Southampton 2-1.

Ryan Mason a été nommé responsable intérimaire de Tottenham cette semaine

Ugo Ehiogu est malheureusement décédé il y a quatre ans aujourd’hui, à seulement 44 ans

Mason a pris la relève en tant que patron par intérim cette semaine à seulement 29 ans, devenant la plus jeune personne à avoir jamais pris en charge un match de Premier League.

S’exprimant après le match, Mason a dédié la victoire à Ehiogu, décédé le 21 avril 2017 après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain d’entraînement de Tottenham.

Il a déclaré à Sky Sports: «Aujourd’hui aussi, il se passait beaucoup de choses au club en tant qu’Ugo Ehiogu, je pense que cela fait quatre ans qu’il est décédé, alors je lui dédie celui-là ainsi qu’à sa famille.

«C’était un homme formidable et tout le monde dans le club se souvient encore de lui.

Gareth Bale, un ancien coéquipier de Mason, et Heung-min Son ont marqué pour donner aux Spurs trois points importants.

Gareth Bale a marqué le premier but sous Ryan Mason

S’adressant à talkSPORT après le match, Mason a déclaré: «Je suis très fier. Fier des garçons. J’ai trouvé que leur attitude et le désir qu’ils manifestaient étaient exceptionnels.

«C’était un match émouvant pour de nombreuses raisons différentes, mais heureusement, nous avons remporté la victoire.

«Je me sens heureux et tout le monde s’y sent heureux.»

Mason n’a eu que deux jours pour préparer son équipe suite au limogeage de Mourinho lundi.

C’était également dans le contexte des plans bâclés de la Super League européenne, mais Mason était ravi de ce qu’il voyait de son côté.

Son a attrapé le vainqueur après un brillant combat en seconde période

Il a déclaré: «Lorsque vous avez deux sessions de formation pour les préparer, c’est difficile. Nous leur avons donné des principes clés, mais le message le plus important était d’être courageux et de montrer du désir.

«Je pensais que nous avions montré cela. La détermination en seconde période de faire face au but refusé et nous avons continué à croire et avons continué.

«Je pensais qu’ils méritaient pleinement la victoire.»

Les Spurs affrontent désormais Man City lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche, la principale question étant celle de la forme physique de Harry Kane.

Kane s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 des Spurs à Everton le week-end dernier

L’attaquant a raté la victoire contre Southampton et a moins de quatre jours pour être prêt pour le match du week-end.

Lorsqu’on lui a demandé si Kane serait en forme, Mason a déclaré: «Nous l’espérons, mais nous ne savons pas. Nous allons le prendre au jour le jour et Harry fait tout pour être sur le terrain le plus tôt possible.

«Harry vient juste de recevoir un traitement et de le prendre chaque jour au fur et à mesure. Il est l’un des footballeurs les plus engagés au monde pour des choses comme celle-ci.