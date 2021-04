Ryan Mason “ mérite pleinement ” le poste à Tottenham, tandis que le remplaçant de Jose Mourinho pourrait réintégrer Dele Alli et jouer au football offensif, a déclaré l’ancien coéquipier Andros Townsend à talkSPORT

L’ancien coéquipier de Ryan Mason à Tottenham, Andros Townsend, a parlé de sa fierté après la nomination du joueur de 29 ans en tant qu’entraîneur-chef par intérim.

Et l’ancien ailier des Spurs pense que son âge n’aura aucun impact sur l’équipe, tout en révélant qu’il pense que Mason pourrait réintégrer Dele Alli dans l’équipe lors des sept derniers matchs de la saison.

Mason’s et Townsend ont joué ensemble aux Spurs et ce dernier est ravi de son nouveau rôle au club

Townsend et Mason étaient ensemble à l’académie de Tottenham dès l’âge de huit ans, jouant ensemble pour le club à 20 reprises, tout en faisant une apparition en Angleterre simultanément.

L’apparition des Trois Lions est venue contre l’Italie avec le remplaçant Mason aidant Townsend, qui a renvoyé un égaliseur des Trois Lions au-delà de Gianluigi Buffon.

Désormais, l’ancien milieu de terrain de 29 ans remplacera Jose Mourinho à la tête de Tottenham jusqu’à la fin de la campagne en cours, devenant ainsi le plus jeune entraîneur de la Premier League, après le limogeage des Portugais lundi.

L’ancien coéquipier de Mason a suivi sa carrière après la blessure à la tête qui a mis fin à ses jours de jeu en 2018 alors qu’il jouait pour Hull City.

Mourinho n’a duré que 17 mois à Tottenham

Et Townsend est ravi que son ancien compagnon, qu’il connaît depuis qu’ils sont enfants, ait l’occasion de prouver ses références en tant que jeune entraîneur après trois ans de travail acharné.

«De toute évidence, j’étais sous le choc [after the announcement]. Je connais Ryan depuis l’âge de huit ans, donc je ne le vois pas vraiment de cette façon », a déclaré Townsend au talkSPORT Breakfast.

«C’est pleinement mérité. Il a évidemment vécu une expérience traumatisante de devoir prendre sa retraite à 26 ans et de faire face à toutes les émotions qui vont avec. Il s’est un peu mêlé des médias mais il avait l’impression que ce chemin n’était pas pour lui.

«Il a commencé à faire ses badges d’entraîneur et est retourné aux Spurs pour travailler avec les jeunes garçons. Son rêve est devenu réalité en tant que joueur et maintenant il se réalise en tant que manager.

“Je suis fier de lui. Je suis ravi pour lui et je prie pour qu’il fasse du bon travail.

Lorsqu’on lui a demandé si l’âge de Mason pouvait avoir un impact négatif sur certains joueurs, Townsend a répondu: «Je ne pense pas parce que, oui, il n’a que 29 ans, mais il faut penser à combien d’années d’expérience il a.

Mason et Townsend se connaissent depuis l’âge de huit ans et ont partagé des moments incroyables ensemble

«Il a pris sa retraite à 26 ans, il a eu trois ans d’expérience de A, passant par ses badges d’entraîneur, et B, entraîneur de l’équipe de jeunes. Il a donc trois ou quatre ans d’expérience.

«C’est évidemment un garçon des Spurs, il est passé par l’académie. Il connaît bien tous les joueurs. Il a l’expérience d’entraîneur de l’équipe de jeunes pendant quelques années. Je pense qu’il est plus que capable de faire le travail qu’il doit faire au moins jusqu’à la fin de la saison.

«Quand il a pris sa retraite, il est retourné aux Spurs et a étudié Pochettino pendant environ un an. Je suis sûr que Pochettino a été au téléphone pour lui donner des conseils.

Pochettino et Mason ont une excellente relation et se sont déjà prononcés depuis le rendez-vous

Townsend a poursuivi: «Le truc avec Ryan, c’est qu’il connaît le club, il sait ce que veulent les fans.

«Tout le monde sait ce que veulent les fans, pour être honnête. Ils veulent un football offensif, ils veulent que les joueurs jouent à la manière des Spurs, qui est un football offensif fluide et je suis sûr que Ryan Mason fera tout son possible pour apporter cela au club pour les sept derniers matchs, y compris la finale de la coupe. Ce sera son objectif.

«Oui, il ne va pas améliorer Gareth Bale ou disons faire de Harry Kane un meilleur joueur en sept matchs, mais ce qu’il essaiera de faire, c’est de changer la culture au sein du club et d’essayer de les amener à jouer un football plus positif, attaquant le football que les fans veulent. à voir.”

Le patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, et le gaffer de Leicester City, Brendan Rodgers, sont parmi les pionniers pour le poste permanent des Spurs cet été, mais Townsend estime que le mandat de Mason en tant que patron par intérim pourrait être une excellente audition pour le rôle à plein temps.

«Je pense que oui», a ajouté l’ailier de Crystal Palace.

«S’il leur remporte un trophée lors des sept derniers matches et les obtient en Ligue des champions ou à proximité de la Ligue des champions, alors pourquoi pas?»

La sélection de l’équipe de Mason sera intéressante pour les fans et les neutres donneront à Gareth Bale et Dele Alli la mise à l’écart sous l’ancien patron Mourinho.

Alli et Bale pourraient revenir à la formation de départ des Spurs sous Mason

Townsend, cependant, estime que nous pourrions voir les deux jouer la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City.

Interrogé sur le genre d’équipe qu’il pourrait voir Mason choisir, il a ajouté: «Le fait qu’il soit fan des Spurs et qu’il sache ce que les fans veulent, évidemment un front trois, dans un monde idéal, de [Harry] Kane, [Heung-Min] Fils, et [Gareth] Balle. J’espère que c’est pour dimanche [against Manchester City] parce que Kane est aux prises avec une blessure.

«Derrière, pour moi, [Pierre-Emile] Hojbjerg doit jouer, donc Hojbjerg, [Tanguy] Ndombele, peut-être Dele Alli. Il n’a pas joué depuis longtemps, est-il en forme, n’est-ce pas? Peut-être Lucas [Moura] au début, car il a été l’un de leurs meilleurs joueurs récemment et il est au courant, mais je suis sûr qu’il cherchera à intégrer Dele Alli le plus rapidement possible s’il est apte à le faire.

À quoi Townsend estime que les Spurs pourraient ressembler à Manchester City en finale de la Coupe Carabao