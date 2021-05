Ryan Mason “ n’est pas au courant ” de la demande de transfert de Harry Kane à Tottenham alors que le patron par intérim dit qu’il “ n’a pas parlé ” à l’attaquant de l’avenir au milieu des liens de Man City

Ryan Mason a insisté sur le fait qu’il n’était pas au courant de la demande de Harry Kane de quitter Tottenham et n’a pas parlé à l’attaquant de son avenir.

Le manager par intérim Mason est resté discret lors de sa conférence de presse mardi après 24 heures de spéculation endémique autour du capitaine anglais.

.

Mason a insisté sur le fait qu’il n’avait pas parlé à son vieil ami Kane de son avenir à Tottenham

La nouvelle est apparue lundi que Kane avait demandé à quitter Tottenham cet été alors qu’il cherchait à remporter les plus grands honneurs du football.

Manchester United, Man City et même ses rivaux londoniens, Chelsea, ont été liés à un intérêt pour le joueur de 27 ans, les Spurs auraient déjà commencé à rechercher d’éventuels attaquants de remplacement avant la sortie possible de Kane.

Mason est l’ancien coéquipier de Kane et maintenant entraîneur-chef, le duo étant toujours très proche du terrain.

Mais lorsqu’on lui a directement demandé si Kane avait demandé à quitter les Spurs ou non, le patron par intérim a répondu: «Non, pas que je sache.

«Toutes mes conversations avec H ont porté sur le jeu. Toutes ces conversations, je ne suis pas si sûr. Je ne sais pas.

.

On pense que Harry Kane a demandé à quitter Tottenham cet été, avec Man City sa prochaine destination préférée

«Je parle à Harry à peu près tous les jours. Il est excité avec moi à propos de [Wednesday’s game against Aston Villa]. Nos seules discussions ont porté sur le jeu de demain. Nous attendons avec impatience demain.

«Je ne pense rien [about the situation] est gênant », a ajouté l’ancien milieu de terrain de Tottenham, qui a été remis les rênes en tant qu’entraîneur de la première équipe en avril à la suite du limogeage de Jose Mourinho.

«Il y a toujours des spéculations autour des meilleurs joueurs, comme il y a eu des spéculations sur qui sera le prochain manager.»

Mason a également confirmé que Kane, qui vise un troisième Soulier d’Or de Premier League avec 22 buts et 13 passes décisives cette saison, débutera contre Villa mercredi devant 10000 supporters locaux au stade Tottenham Hotspur.

Le match – avec des commentaires EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT 2 – pourrait bien être le dernier match à domicile de Kane sous un maillot de Tottenham et une chance de dire adieu aux supporters de retour.

Harry Redknapp pense qu’il en coûtera “ une rançon du roi ” à Daniel Levy pour vendre Harry Kane qui “ pourrait transformer Manchester United en vainqueur du titre! ”

“Il commence demain parce qu’il est notre meilleur attaquant et il est l’un des meilleurs attaquants du monde”, a déclaré Mason.

«J’ai été cohérent, je suis ici pour les deux prochains matchs et c’est mon objectif principal pour préparer une équipe de football et gagner un match de football. J’espère que nous pouvons le faire et qu’Harry pourra figurer sur la feuille de match.

«Ils adoreront le voir jouer. Il adore le club, il est ici depuis son plus jeune âge, il est passé par le système. Je suis sûr que les fans sont ravis de voir Harry jouer.

manque de respect

Silva fume à Amartey lors de la bagarre entre Chelsea et Leicester après les singeries de la FA Cup

courir

Permutations de Premier League: ce dont chaque équipe a besoin dans le top quatre après la victoire de Chelsea

jeu clé

Réaction Chelsea v Leicester LIVE: une énorme bagarre éclate alors que les Blues se vengent

titres

Message des fans de United aux Glazers, Chelsea prend le contrôle du top quatre, sortie de Kane

rivaux

Benzema rappelé par la France: la querelle de Giroud et pourquoi l’as de Madrid n’a pas joué pendant six ans

geste

Le propriétaire de Man City prendra en charge les frais de voyage des supporters participant à la finale de la Ligue des champions

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les avis d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez l’écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.