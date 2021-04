Ryan Mason prend en charge le premier match après la hache de Jose Mourinho

Tottenham commencera sa vie après Jose Mourinho ce soir quand ils accueillent Southampton en Premier League.

Quelques jours à peine avant leur affrontement final de la Coupe Carabao contre Manchester City, les Spurs ont pris la décision de couper les liens avec Mourinho après 17 mois à la tête.

Tottenham de Ryan Mason affronte Southampton en Premier League ce soir

Le club a depuis été impliqué dans la fureur de la Super League européenne et s’est retiré de la compétition d’échappée controversée après un tourbillon de 72 heures.

Ryan Mason sera aux commandes par intérim pour le match de ce soir et sera impatient de mettre une semaine difficile derrière le club.

Tottenham reste à cinq points de Chelsea en quatrième position et doit gagner pour garder ses espoirs – désormais très importants à nouveau – en vie.

Southampton, qui semble être à l’abri de la zone de largage, a été battu 5-2 par les Spurs en septembre, Heung-min Son marquant quatre fois.

Mourinho n’a duré que 17 mois à Tottenham Tottenham v Southampton: nouvelles de l’équipe

Tottenham sera probablement sans Harry Kane.

Le capitaine anglais s’est blessé à la cheville lors du dernier match de Mourinho à Everton et ne s’est pas entraîné depuis.

Matt Doherty est de retour en lice mais Ben Davies est toujours absent.

Southampton peut accueillir de nouveau l’ailier prêté de Liverpool, Takumi Minamino, qui était à égalité en coupe pour la défaite en demi-finale de la FA Cup dimanche contre Leicester.

Michael Obafemi est revenu à l’entraînement suite à la blessure musculaire qui l’a exclu depuis janvier, mais il manque de forme physique pour le match.

Oriol Romeu et William Smallbone restent des absents de longue date.

Tottenham v Southampton: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, veut reconnecter les fans désenchantés avec leur équipe après le limogeage de Jose Mourinho.

«Je pense que mon travail consiste à préparer une équipe à gagner un match de football», a-t-il déclaré. «Je sais ce que c’est que d’avoir les fans avec toi. Je l’ai ressenti en tant que joueur – cette énergie est tout simplement incroyable, elle est si puissante.

«Malheureusement, pour le moment, nous n’en avons aucun dans le stade, mais je veux qu’une équipe de Tottenham rende nos fans fiers afin qu’ils aiment nous regarder.

«Le football pour beaucoup de gens est tout ce qu’ils ont dans la vie. Pour regarder leur équipe jouer, je veux qu’ils soient fiers et je veux qu’ils soient investis, et je veux que les joueurs ressentent aussi cette énergie.

«De toute évidence, ils ne sont pas dans le stade maintenant, mais lorsqu’ils reviennent, ce club de football a besoin de ressentir cette énergie. Voilà comment nous travaillons; c’est qui nous sommes.

Heung-min Son a marqué quatre fois alors que Tottenham battait Southampton plus tôt cette saison Tottenham v Southampton: Statistiques et faits du match Tottenham a remporté huit de ses neuf derniers matchs à domicile en Premier League contre Southampton, à la seule exception d’une défaite 1-2 à White Hart Lane en mai 2016.Southampton a marqué lors de chacune de ses 10 dernières rencontres de Premier League avec les Spurs. Cependant, les Saints n’ont gardé qu’une seule feuille blanche eux-mêmes dans cette course et n’ont remporté que trois des 10 matchs (D1 L6) .Tottenham n’a pas perdu de match à domicile en Premier League un mercredi depuis une défaite 0-1 contre Leicester en janvier. 2016, remportant 10 de leurs 11 matches de ce type depuis lors (D1), tout en marquant 25 buts et en n’en concédant que quatre.Southampton n’a récolté que 10 points en 15 matchs de Premier League en 2021 (W3 D1 L11), moins que n’importe quelle autre équipe depuis Southampton a fait match nul à chacun de ses trois derniers matches de Premier League à l’extérieur contre des équipes londoniennes – une seule fois auparavant, les Saints ont fait quatre voyages consécutifs dans la capitale dans l’élite (entre août 1979 et août 1980). Mourinho a perdu neuf de ses 41 matchs à domicile à la tête de Tottenham Hotspur toutes compétitions confondues. Au cours de ses deux périodes avec Chelsea, il a perdu neuf des 156 matchs à domicile, mais n’a jamais subi 10 défaites à domicile dans aucun de ses clubs précédents.Son Heung-min a marqué quatre buts lors de la victoire 5-2 de Tottenham contre Southampton dans le match inverse, avec tous quatre étant assistés par Harry Kane. C’est la seule occasion dans l’histoire de la Premier League pour un joueur de marquer quatre buts dans un match, tous aidés par le même joueur.Tottenham a marqué quatre tours du chapeau de Premier League contre Southampton, plus que contre n’importe quelle autre équipe. Ceux-ci ont été marqués par Steffen Iversen (mars 2000), Jermain Defoe (décembre 2004), Harry Kane (décembre 2017) et Son Heung-min (septembre 2020) .Danny Ings a été impliqué dans six buts lors de ses cinq matchs contre les Spurs pour Southampton. toutes compétitions confondues (5 buts, 1 passe décisive), soit 86% du total des buts que les Saints ont marqués lors de ces matchs (6/7) .Harry Kane des Spurs a été impliqué dans 16 buts en 12 matchs de Premier League contre Southampton (10 buts, 6 passes), plus qu’il ne l’a fait contre tout autre adversaire de la compétition. Il est l’un des cinq joueurs à avoir réussi un triplé de buts et un triplé de passes décisives contre le même adversaire lors des matchs de Premier League, aux côtés de Dennis Bergkamp contre Leicester, Didier Drogba contre Wigan, Teddy Sheringham contre Leeds et Raheem Sterling contre West Jambon.