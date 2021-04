Ryan Mason sur la Super League européenne, le limogeage de Jose Mourinho, la forme physique de Harry Kane, l’échange de textes avec Mauricio Pochettino et des plans pour une équipe “ courageuse et agressive ” de Tottenham

Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a refusé de parler des plans de la Super League européenne, insistant sur le fait qu’il n’en savait pas assez sur le sujet pour commenter.

Le lundi 19 avril a été une journée vraiment folle dans le monde du football avec beaucoup de retombées du projet controversé, tandis que les Spurs ont également limogé le manager Jose Mourinho.

.

Mourinho n’a duré que 17 mois à Tottenham

. – .

Et Mason, tout juste 29 ans, a été remis les rênes des Spurs

Mason a été embauché comme successeur de Mourinho jusqu’à la fin de la saison et a dû poser des questions sur le sujet lors de sa première conférence de presse dans le nouvel emploi avant le choc des Spurs en Premier League contre Southampton, qui est EN DIRECT sur talkSPORT.

Des personnalités comme Jurgen Klopp et Pep Guardiola se sont prononcées contre la Super League proposée, Mason dit que son accent est uniquement mis sur les questions sur le terrain.

“Comme vous pouvez probablement l’imaginer, depuis 10 ou 11 heures hier, mon esprit a été consumé par tant d’autres choses”, a-t-il déclaré au journaliste de talkSPORT Ian Abrahams.

«Je ne peux pas donner une réponse honnête si je ne sais pas en quoi consiste la situation, donc pour le moment, je ne suis pas la personne à qui demander.

«Je n’en sais pas assez, je n’y pense pas pour répondre à la question.

twitter @spursofficial

Mason a été interrogé sur une variété de choses, y compris les plans controversés d’ESL

«Je pense que comme vous pouvez probablement l’imaginer, pas seulement moi mais tous ceux qui sont impliqués dans ce club de football depuis 24 heures, la priorité a été en interne ce qui s’est passé pour tout régler ici.

«Donc je ne sais pas sur les réactions des fans, je ne sais rien, vraiment pas.

«Je n’ai regardé aucune actualité, je ne peux pas commenter, je ne peux pas répondre, je me concentre sur l’équipe, tous les acteurs de ce club de football, l’accent a été mis sur le Tottenham Hotspur Football Club, ce qui est le mieux pour eux, comment allons-nous avancer?

“Vous posez donc la mauvaise question à la mauvaise personne, malheureusement.”

Après l’affrontement contre Southampton, Mason doit préparer son équipe des Spurs pour leur confrontation finale de la Coupe Carabao avec Manchester City dimanche, également en direct sur le réseau.

La route des Spurs vers la finale a été confiée à Mourinho, mais Mason dit qu’il est temps pour le club de regarder avec impatience alors qu’il décrit les plans qu’il a pour son équipe des Spurs.

«Je ne pense pas qu’il s’agisse de la direction précédente. C’est parti maintenant », a déclaré Mason.

«Notre objectif en tant que club de football est de préparer le match de demain, ce que nous avons fait et une fois que ce sera la façon dont nous pouvons envisager le prochain match.

«Le plus important pour ce club de football est de gagner des matchs de football.

.

Mason, qui a travaillé comme entraîneur des jeunes avec les Spurs, cherche à donner sa propre marque à la première équipe

«J’ai le sentiment d’avoir une excellente relation avec les fans, ce qui me semble important, alors oui, il y a beaucoup de fierté à avoir cette opportunité d’aider ce grand club de football.

«J’espère penser que c’est à quoi ressemblerait historiquement une équipe de Tottenham Hotspur. Je veux que nous soyons courageux et agressifs, que nous jouions comme Tottenham Hotspur.

«Avec un temps de rotation si court avec les matchs pour le moment, le plus important est de mettre les joueurs dans un bon état d’esprit, de leur donner quelques principes clés sur la façon dont nous voulons aborder les matchs de football et, espérons-le, au fur et à mesure que cela se passe. qui peut se développer. »

Mason ne sait toujours pas si le talisman du club Harry Kane sera présent à Wembley ce week-end.

.

Kane s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 des Spurs à Everton le week-end dernier

“Je ne suis pas sûr actuellement, il ne s’est pas entraîné (mardi)”, a-t-il ajouté.

«Nous le prenons au jour le jour. Nous ne sommes pas encore sûrs du week-end, mais nous savons qu’il travaille extrêmement dur pour surmonter cette blessure.

Bien qu’il ne veuille pas trop s’emballer dans le passé, Mason a admis qu’il était en contact avec le prédécesseur de Mourinho, Mauricio Pochettino, qui entraînait Mason lorsqu’il était joueur.

«Ouais, nous avons échangé quelques messages et [with] quelques autres membres du personnel de son équipe aussi », a déclaré Mason.

«Il est bien entendu très occupé, mais nous avons toujours eu une excellente relation.

«Il aime aussi ce club. Il m’a souhaité bonne chance et je suis sûr que nous serons également en contact à l’avenir.

.

Mason a entretenu une excellente relation avec Poch at Spurs

Écoutez le commentaire complet du premier match de Mason en charge de Tottenham LIVE sur talkSPORT mercredi, coup d’envoi à 18h.