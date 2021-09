Ryan McCarthy rejoint Vox en tant que directeur éditorial de Politics, Policy and Society

Rédacteur en chef de Vox Swati Sharma a annoncé aujourd’hui que Ryan McCarthy rejoint le réseau en tant que directeur éditorial pour la politique, la politique et la société. Dans ce rôle, McCarthy supervisera l’équipe politique et politique et les histoires sur l’Amérique – une couverture qui examine la justice pénale, les tribunaux, la réforme de la démocratie, la race, la religion et le genre, entre autres sujets. Il travaillera avec l’équipe stellaire en place pour renforcer le journalisme de Vox, identifier les tendances politiques et clarifier les politiques, les controverses ou les moments d’actualité les plus importants. Il commencera ce nouveau rôle le 20 septembre.

« La réputation de Ryan McCarthy dans le journalisme incarne tout ce que nous faisons ici chez Vox. Le dévouement de Ryan à former une équipe diversifiée et inclusive, son engagement envers des normes éditoriales élevées et sa collégialité sont quelques-unes des qualités qui nous ont parlé », a déclaré Swati Sharma.

Avant de rejoindre Vox, McCarthy a réalisé des reportages d’enquête pour ProPublica, où il a couvert les batailles sur les droits de vote, l’administration des élections et la désinformation lors des élections de 2020. Auparavant, il était rédacteur en chef de VICE News, où il dirigeait sa salle de rédaction numérique, y compris une équipe mondiale de journalistes, de rédacteurs et de producteurs, a lancé sa division audio et a aidé à lancer VICE News Tonight sur HBO. L’année dernière, Ryan a également aidé à lancer Rest of World, une salle de rédaction mondiale à but non lucratif qui couvre l’impact de la technologie en dehors du monde occidental. Il a également été rédacteur en chef au New York Times, au Washington Post et à ..

