Ryan Murphy présentera American Horror Stories le 15 juillet – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ryan Murphy fera sa première le 15 juillet American Horror Stories, une série dérivée du succès American Horror Story composé de chapitres indépendants et d’une distribution étendue dans laquelle l’Hispanique Danny Trejo se démarque dans le rôle du Père Noël.

Le Mexicain-Américain partagera l’écran avec Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter et Paris Jackson, entre autres.

“Et ce n’est même pas la moitié”, a déclaré Murphy sur ses réseaux sociaux, où il a confirmé que la chaîne américaine FX sera responsable du format.

Murphy est l’un des créateurs de formats de télévision les plus demandés par les plateformes de streaming grâce à des titres tels que Glee ou The Politician, qui lui ont valu un contrat avec Netflix sous lequel Hollywood, Ratched et The Prom ont déjà fait leurs premières.

Source : Cependant