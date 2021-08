Ryan Murphy va développer American Sports Story et American Love Story pour FX ⋆ .

]]>]]>

L’empreinte de Ryan Murphy à la télévision grandit de jour en jour. Non seulement le cinéaste étend sa présence sur Netflix, mais il travaille maintenant sur deux nouvelles séries pour FX.

Murphy développera de nouveaux spectacles, tous deux issus de la histoire d’horreur américaine et Histoire du crime américain Nom. La nouvelle série comprend Histoire du sport américain et histoire d’amour américaine, de Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson et Brad Simpson.

Histoire du sport américain est “une série limitée anthologique scénarisée se concentrant sur un événement important impliquant une figure sportive et le réexaminant à travers le prisme du monde d’aujourd’hui, racontant cette histoire sous plusieurs perspectives.”

Le premier versement de Des sports suivra l’histoire d’Aaron Hernandez. La série explorera l’ascension et la chute d’une ancienne superstar de la NFL et examinera ce qui a conduit aux événements de sa mort. La série est basée sur le podcast Gladiator : Aaron Hernandez et Football Inc du Boston Globe and Wondery.

histoire d’amour américaine est “une série d’anthologies scénarisées d’histoires d’amour vraies et radicales qui ont attiré l’attention du monde”. La première saison de Amour représentera la relation éclair et le mariage de John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette.

« Quand Ryan Murphy est venu nous voir avec ces deux retombées et les histoires de Histoire du sport américain et histoire d’amour américaine, nous avons immédiatement sauté sur l’occasion », a déclaré John Landgraf, président de FX. « Ce qui a commencé par histoire d’horreur américaine a engendré certains des meilleurs et des plus indélébiles programmes de notre génération, notamment Histoire du crime américain qui a créé un beau partenariat entre Ryan, Brad, Nina et Brad. Leur alchimie et la manière dont ils construisent ces histoires sont faites avec un tel soin, une telle clarté et une telle dimensionnalité qui crée la magnificence qu’est The People v. OJ Simpson, L’assassinat de Gianni Versace, et Mise en accusation. Nous avons hâte de voir la suite. »

Au cours de la journée TCA de FX, il a également été annoncé que Histoire du crime américain reviendra pour une saison centrée sur Studio 54.

