Ryan Phillippe et Son Deacon s’attaquent à l’aventure au Nouveau-Mexique dans Bonding Photoset

Ryan Phillippe vient de publier sur Instagram des photos enviables d’un voyage avec son fils de 17 ans, Deacon Reese. L’acteur a emmené son adolescent à McCauley Warm Springs au Nouveau-Mexique, où ils ont profité d’une randonnée, d’un bain relaxant et d’un peu de temps dans la nature. Les photos ont des fans sans vergogne jaloux dans les commentaires.

Phillippe partage le diacre Reese Phillippe et sa fille Ava Elizabeth Phillippe avec son ex-femme Reese Witherspoon. Ils ont la garde partagée de leurs enfants et Phillippe a clairement profité de leur temps ce week-end. Il a géolocalisé le post pour faire savoir aux fans où les photos ont été prises et l’a légendé : “La montée rocheuse valait bien le baptême chaleureux des bois qui a suivi.”

Phillippe a inclus 10 photos dans le carrousel, toutes avec des photos incroyablement colorées d’une journée parfaite en plein air. Ils l’ont montré avec Deacon pataugeant, nageant et flottant dans l’eau, qui était apparemment isolée au fond de la forêt. Il a même plongé la caméra sous l’eau pour une photo de Deacon souriant et retenant son souffle sous la surface.

Phillippe a également montré quelques-unes des vues époustouflantes et de la faune à voir sur le chemin des sources chaudes et du retour. Selon le US Forest Service, les McCauley Warm Springs sont situées près de la ville de Jemez Springs, au Nouveau-Mexique. Ils se trouvent au bout d’un sentier de randonnée aller-retour et comprennent une cascade.

Deacon a utilisé son compte Instagram vérifié pour laisser un commentaire sur la publication de son père, faisant apparemment référence à une sorte de blague interne. L’adolescent n’a pas posté sur son propre fil depuis fin juillet. Les fans ont laissé leurs propres commentaires.

“Tu ressembles à ta maman”, a écrit l’un d’eux à Deacon avec un emoji en forme de cœur. Un autre a écrit: “omg, nous y étions aussi ce week-end, vous avez dû vous manquer les gars! J’espère que vous avez passé un bon moment, Jemez est magnifique !!” Un troisième a ajouté : “Vous êtes géniaux, comme papa, tel fils.”

Phillippe et Deacon ont apparemment fait de nombreux voyages dans la nature cet été, et pas seulement à la recherche de merveilles naturelles. Lors d’une apparition sur Live with Kelly and Ryan en novembre, Phillippe a déclaré que lui et son fils venaient de rentrer du parc national de Joshua Tree où ils chassaient des extraterrestres.

“Nous avons fait de l’escalade et ceci et cela. J’avais loué un Airbnb sur le thème des extraterrestres et lui ai ensuite révélé que l’intention réelle de notre voyage était d’essayer d’entrer en contact avec la civilisation extraterrestre”, a-t-il plaisanté. Malheureusement, il a déclaré qu’ils avaient “un grand moment de liaison père-fils, mais aucun contact extraterrestre”.