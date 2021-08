Ryan Reynolds a présenté un crossover Deadpool et Bambi à Disney, et c’est toutes sortes de bizarre

in

Après que Disney n’ait pas mordu ce court métrage en particulier, Ryan Reynolds est retourné à la planche à dessin et a eu l’idée que Deadpool et Korg se croisent, et cette fois, la Mouse House était favorable. Pourtant, j’espère que ce n’est pas parce que nous ne verrons jamais Deadpool faire l’éloge du chasseur que nous ne verrons jamais le personnage se livrer à des manigances révolutionnaires avec des propriétés non-Marvel Disney. Du haut de ma tête, ce serait formidable de voir Deadpool transformé en une figurine d’action afin qu’il puisse rôtir les personnages de Toy Story à leur niveau littéral.