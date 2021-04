Il est à noter que Ryan Reynolds est un gars de Team Jeopardy depuis un certain temps. Alex Trebek, bien sûr, était un compatriote canadien. Plus particulièrement, lui et Ryan Reynolds ont partagé une connexion après que Trebek eut même filmé une camée pour le prochain film de Reynolds, Free Guy, alors qu’il suivait un traitement pour un cancer. Après son décès, Reynolds avait également réfléchi à la possibilité d’avoir ce jour-là sur le plateau avec l’hôte de longue date.