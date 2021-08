Ryan Reynolds apporte son soutien à Britney Spears lors de la sortie de “Free Guy”

Le nouveau film de Ryan Reynolds, Free Guy, est officiellement en salles et l’acteur est occupé à promouvoir sa sortie depuis plusieurs semaines. Le jeudi 12 août, il a lié sa promotion avec un certain soutien à Britney Spears, dont le dossier de tutelle vient de faire un grand pas en avant.

Reynolds a utilisé son histoire Instagram pour partager une version modifiée de l’une des affiches du film, qui disait “Free Gal” au lieu de “Free Guy”. Au lieu d’une tasse de café, le personnage de Reynolds tenait un drapeau rose à la main avec une photo du visage de Spears et le hashtag #Britney. Jeudi, le père de Spears, Jamie Spears, a annoncé son intention de se retirer de la fonction de conservateur de sa fille après une pression publique et privée croissante. Jamie a été nommé co-conservateur de Spears lors de la création de la tutelle du chanteur en 2008, et il est devenu l’unique conservateur en 2019 lorsque l’avocat Andrew Wallet a démissionné de l’affaire. Plus tard cette même année, Jamie a temporairement pris du recul et Jodi Mongtomery est devenu le conservateur de la personne de Spears, tandis que Jamie est toujours le seul conservateur de la succession de sa fille.

(Photo : Instagram / Ryan Reynolds)

Spears a récemment fait plusieurs déclarations publiques exprimant son désir que son père ne soit plus impliqué dans sa tutelle à quelque titre que ce soit. Dans des documents judiciaires déposés jeudi, Jamie Spears a déclaré que même s’il pense qu’il est “très discutable qu’un changement de conservateur à ce moment soit dans l’intérêt de Mme Spears”, il est prêt à se retirer de l’arrangement.

“Même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt”, indique le document via ABC News. “Donc, même s’il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur.”

“Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient reconnu aujourd’hui dans un dossier qu’il doit être retiré. Nous sommes cependant déçus par leurs attaques honteuses et répréhensibles en cours contre Mme Spears et d’autres”, a déclaré le nouvel avocat de Spears, Matthew Rosengart, a déclaré dans un communiqué, via Variety. “Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il a récolté des millions de dollars de la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans le futur proche.”

La déclaration s’est terminée. “Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer des coups bas sur sa propre fille, M. Spears devrait garder le silence et se retirer immédiatement.”