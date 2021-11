Ryan Reynolds attend avec impatience une chose avant tout pendant la pause d’agir

Depuis que Ryan Reynolds a annoncé son intention de prendre du recul, les fans se demandent comment la star de Red Notice prévoit de passer ce temps supplémentaire. Le père de trois enfants a hâte de passer plus de temps avec ses filles, qu’il partage avec sa collègue star Blake Lively. Reynolds ne prévoit pas de faire un autre film avant la fin de l’année prochaine.

Lors de la première de Red Notice, Reynolds, 45 ans, a déclaré à PEOPLE qu’il ne voulait pas manquer de voir grandir James, 6 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. « Nous voulons tous être ensemble pendant cette période. Nos enfants sont encore assez jeunes et je ne veux pas manquer ça », a déclaré la star de Free Guy. Il a fait un commentaire similaire à Access Hollywood mercredi, notant que leurs trois filles « grandissent plus vite que le temps et l’espace ne l’auraient suggéré, donc je veux être là … je veux passer du temps avec elles ».

Reynolds n’a pas l’intention de s’en aller complètement. Il a dit qu’il pourrait reprendre le tournage d’un projet d’ici la fin de l’été 2022. De plus, il n’aura vraiment pas l’impression de faire une pause pour ses fans. Notice rouge, qui met en vedette Gal Gadot et Dwayne « The Rock » Johnson, sortira sur Netflix le 12 novembre. Il a également récemment filmé Spirited, une interprétation musicale d’une histoire de Charles Dickens réalisée par Sean Anders et John Morris. Le film, qui met également en vedette Octavia Spencer et Will Ferrell, n’a pas encore de date de sortie.

Le mariage de Lively et Reynolds reste la meilleure chose à sortir de leur film Green Lantern 2011. Les deux sont mariés depuis neuf ans. « Nous nous aimons vraiment », a déclaré Reynolds à Extra lors de la première de Red Notice. « Nous nous aimions vraiment avant en tant qu’amis. Nous nous aimons encore plus maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une suite de notice rouge, Reynolds a réitéré ses plans de congé sabbatique. « C’est juste une question d’être là, c’est juste une question de cohérence pour moi d’être là le matin, d’être là la nuit », a-t-il déclaré à Extra à propos de sa pause. « Habituellement, nous voyageons ensemble, mais mes enfants sont à l’école maintenant et à cet âge où ils ne peuvent pas, alors j’ai pu me reposer un peu… Je suis heureux de le faire, j’ai de la chance de le faire. »

Après avoir terminé le tournage de Spirited pour Apple TV + le mois dernier, Reynolds a déclaré aux fans sur Instagram qu’il prenait « un petit congé sabbatique de la réalisation de films ». Plus tôt cette semaine, il a confirmé qu’il s’agissait d’une décision personnelle afin qu’il puisse passer du temps avec sa famille. « J’essaie juste de créer un peu plus d’espace pour ma famille et de passer du temps avec eux », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter lors des Innovator Awards du WSJ Magazine 2021. « Vous savez, vous ne récupérez pas vraiment ce temps. »