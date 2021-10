Ryan Reynolds canalise Inner Ted Lasso au match de football de Wrexham

Ryan Reynolds a canalisé son Ted Lasso intérieur lors du match du Wrexham FC, aux côtés du copropriétaire Rob McElhenney.

Ryan et Rob ont acheté l’équipe de football galloise plus tôt cette année et ont finalement vu leurs joueurs en action le mardi 26 octobre. Les acteurs de Deadpool et It’s Always Sunny in Philadelphia ont regardé Wrexham affronter Maidenhead United au stade York Road, un moment que Ryan a décrit sur Instagram comme « ahurissant, déchirant, magnifique, mitraillette d’époustouflant, de mal et de beauté ».

Il a ajouté: « Je ne dors plus jamais. »

Les comédiens ont été rejoints par Félicité Blunt (qui est Émilie émousséela sœur de et Stanley Tuccila femme de), avec l’acteur Humphrey ker. Sans parler de toute une équipe de tournage, qui documente les efforts de Rob et Ryan pour aider l’équipe à monter dans le classement.

C’était la première fois que les grands noms d’Hollywood assistaient personnellement à un match, car ils n’avaient pas pu se rendre auparavant en raison du tournage et d’autres engagements.