Ryan Reynolds célèbre le film Netflix marquant « la plus grande ouverture de tous les temps »

Ryan Reynolds a révélé que le film d’action Red Notice a battu le record de Netflix en tant que plus regardé le jour de sa sortie.

Le dernier blockbuster, qui met également en vedette Dwayne Johnson et Gal Gadot, est sorti sur la plateforme de streaming le 12 novembre.

Avec un casting stellaire comme celui-ci, je ne peux pas dire que nous sommes surpris.

La comédie suit un agent d’Interpol qui tente de traquer et de capturer le voleur d’art le plus recherché au monde.

Dans une publication sur Instagram, le comique a écrit : » WOW #RedNotice est la plus grande journée d’ouverture de @Netflix pour un film. Félicitations à toute cette équipe !’

Dans le plus pur style Ryan, il a également fait référence à l’album réenregistré Red de la chanteuse Taylor Swift.

« Je ne peux pas attendre la notice rouge (version de Taylor) », a-t-il plaisanté.

La star de Jumanji, 49 ans, a également pris le temps de son entraînement épuisant pour adresser la nouvelle via Instagram.

Dwayne a sous-titré le message en disant: «C’est OFFICIEL car les chiffres proviennent de 190 territoires à travers le monde. L’AVIS ROUGE est devenu LA PLUS GRANDE OUVERTURE JAMAIS JAMAIS ~ POUR TOUT FILM DE L’HISTOIRE DE NETFLIX !. 92% de score d’audience’

La notice rouge est un méga succès auprès des fans (Photo : MEGA)

Tout comme ses co-stars, Gal a également célébré la nouvelle sur les réseaux sociaux. L’actrice de Wonder Woman a déclaré : « C’est incroyable !!!

« Que puis-je dire, vous êtes les meilleurs et la raison pour laquelle nous faisons ces films. Tellement reconnaissant et excité.

Le film voit deux voleurs d’art, Nolan Booth (Reynolds) et The Bishop (Gadot), qui parlent doucement, en compétition pour voler trois œufs d’or qui auraient appartenu à Cléopâtre. L’agent du FBI John Hartley (Johnson) est chargé de capturer Bishop.

La notice rouge est disponible pour regarder sur Netflix.

