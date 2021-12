Ryan Reynolds confondu avec Affleck, parle de JLo

Ryan Reynolds répond par erreur aux questions de Jennifer Lopez | .

le acteur Le canado-américain Ryan Reynolds a avoué dans une interview qu’il avait parfois répondu aux questions que les fans lui posaient. Jennifer Lopez pourquoi fait-il ça?

Curieusement, l’histrion de 45 ans s’est trompé pendant des années dans une pizzeria de l’East Village à New York, précisément avec Ben Affleck, l’actuel petit-ami de la célèbre actrice d’origine portoricaine.

Le protagoniste de Deadpool Ryan Reynolds Il a un humour et une personnalité très agréables, il est connu pour faire des blagues à ses amis, en particulier Hugh Jackman et surtout sa femme Blacke Lively, c’est toujours amusant de le regarder et de savoir quelle nouvelle idée il va faire.

Il a mentionné dans le podcast Dear Hank and John que chaque fois qu’il visite la pizzeria, le les travailleurs le confondent avec le protagoniste de Gigli avec sa petite amie la Diva du bronx, curieusement il ne prend pas la peine de les corriger.

Ryan Reynolds et sa femme Blake Lively | .

Il y a eu des moments où ils lui ont demandé comment allait Jennifer Lopez, à laquelle il a simplement répondu qu’il allait très bien, le meilleur, plus tard il prend sa commande et quitte le magasin.

Pour plaisanter pour ainsi dire, il a tendance à se retirer avec son visage « agacé », alors les travailleurs là-bas se retrouvent à penser qu’à con Ben affleck il n’aime pas ce genre de question.

Il convient de mentionner que Reynolds ne profite généralement pas de sa renommée ou qu’il le confond avec Ben, comme tout autre client prend sa commande, attend son tour, paie et part comme toute autre personne normale le ferait.

Bien que physiquement ils n’aient pas une ressemblance aussi exacte, c’est probablement à cause de la barbe et à quel point ils pourraient être beaux, curieusement ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit avec des célébrités, c’est quelque chose qui se produit à partir du Le plus commun.

Un autre acteur avec lequel ils confondent souvent le protagoniste de « Free Guy: Taking Control », est Ryan Gosling qui est aussi canadien, il est né le 12 novembre 1980 à Londres, Canada, tandis que Reynolds est né le 23 octobre 1974 à Vancouver , Canada.

En plus de leur ressemblance physique ils portent le même nom, c’est pourquoi le public a encore plus tendance à les confondre, en fait cette erreur est plus connue que celle de Ben Affleck, c’est arrivé tellement constamment que maintenant ils ne répondent que gaiement comme s’ils étaient l’autre.