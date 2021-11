Ryan Reynolds crée le cocktail «Gin Riblet» pour accompagner le McRib dans une nouvelle vidéo

Ryan Reynolds célèbre le retour du McRib en grand. Alors que le sandwich bien-aimé faisait son retour dans les menus de McDonald’s à l’échelle nationale le lundi 1er novembre, l’acteur de Deadpool a marqué l’occasion avec la création d’un cocktail inspiré de McRib, surnommé Aviation Gin Riblet, célébrant officieusement le 40e anniversaire de McRib.

L’acteur, originaire de Vancouver, où le McRib ne sera malheureusement pas au menu (désolé voisins du nord, le McRib ne fait que revenir aux menus américains) a fait ses débuts avec la nouvelle boisson mardi, déclarant dans une vidéo, « pas sûr le gin et la sauce barbecue vont de pair ? Eh bien, laissez-moi vous le prouver. » Décrit comme « un délicieux cocktail au goût de Aviation Gin et un Bloody Mary fait l’amour dans la bouche », le cocktail Gin Riblet demande quatre onces de jus de tomate, une demi-once de sauce barbecue, une once et demie de gin Aviation American et juste un filet de jus de citron. Les ingrédients, comme l’a montré Reynolds, sont ajoutés dans un shaker rempli de glaçons, secoués, puis filtrés dans un verre. Le cocktail est terminé avec un cornichon et un oignon perlé.

La nouvelle boisson de Reynolds, qui compte déjà de nombreux fans selon les commentaires de la vidéo, est arrivée juste un jour après le retour officiel du McRib chez McDonald’s. Le sandwich, qui comprend un porc désossé assaisonné nappé de sauce barbecue piquante et garni d’oignons émincés et de cornichons acidulés, a fait ses débuts en 1981 à Kansas City, au Kansas. Il est rapidement devenu un favori des fans et a atteint le fandom international en 1994 lorsqu’il a été ramené en l’honneur de la sortie en salles du film en direct Flintstones. Malgré la fanfare mondiale, cependant, le McRib n’était pas censé durer, et après être devenu un incontournable du menu McDonald’s dans les années 90 et au début des années 2000, le McRib a effectué trois tournées d’adieu en 2005, 2006 et 2007.

Pour le plus grand plaisir des fans, McDonald’s a annoncé en octobre que le McRib ferait un retour pour célébrer son 40e anniversaire. Le sandwich est officiellement revenu aux menus américains lundi, McDonald’s aidant à lancer le sandwich dans le 21e siècle avec un concours pour les tout premiers NFT ou jetons non fongibles de McDonald’s, dans lequel les clients ont la possibilité de marquer des « versions numériques du ventilateur sandwich préféré – presque aussi impertinent que le McRib lui-même. »

La célébration du McRib par Reynolds n’est pas la première fois qu’il crée un cocktail pour célébrer un grand événement. Plus tôt cette année, l’acteur de Free Guy a marqué de manière hilarante la fête des pères avec la création du cocktail The Vasectomy, qu’il a décrit comme la « mère de tous les cocktails ». Aviation American Gin a été fondée en 2006 par Christian Krogstad et Ryan Magarian. En 2018, Reynolds a acquis une participation majoritaire. Alors que Diego a acquis la société en 2020, Reynolds est toujours resté impliqué.