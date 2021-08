Ryan Reynolds et Blake Lively Kids

Quelques jours seulement après que Ryan Reynolds et Blake Lively ont été stupéfaits lors de leur premier rendez-vous sur le tapis rouge en une décennie, l’acteur de Free Guy a déclaré dans une interview que le couple de confiance Taylor Swift “implicitement” en révélant le nom de leur plus jeune fille sur sa chanson “betty”. “

«Nous avons pensé que c’était sacrément incroyable. Nous le faisons toujours », a-t-il déclaré dans une interview à SiriusXM, selon le Daily Mail.« Je marche toujours dans la rue et secoue la tête en pensant:« Je ne peux pas croire que cela se soit produit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la façon dont Swift pourrait utiliser les noms de leurs enfants – leurs filles, James, 6 ans, et Inez, 4 ans, sont également vérifiées en tant que personnages de la chanson – Reynolds a répondu que ce n’était pas une préoccupation venant de leur bon ami.

« Les noms sont les noms de nos enfants. Nous avons confiance [Taylor] implicitement. Elle est très sensible à tout cela », a-t-il déclaré. La chanson – sur un triangle amoureux d’adolescents qui a mal tourné – « n’a clairement rien à voir avec nos enfants à part les noms de nos enfants », a déclaré Reynolds, ajoutant que leur inclusion était toujours « un honneur ».

Avant la sortie de « betty », qui figurait sur l’album folklore de Swift, Reynolds et Lively avaient gardé le nom de leur plus jeune enfant, né en octobre 2019 et qui a maintenant 2 ans, un secret. Mais, naturellement, les fans aux yeux d’aigle de Taylor ont remarqué que comme les noms de James et Inez étaient utilisés dans les paroles, il ne semblait pas exagéré de deviner que le chanteur révélait le nom du troisième enfant du couple.

Taylor chante sur “betty”: “Elle a dit ‘James, monte, conduisons'” et “Vous avez entendu les rumeurs d’Inez / Vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu’elle dit.” Tout au long de la chanson, elle répète également la phrase “Betty, je sais où tout s’est mal passé”.

Reynolds a poursuivi en disant que lui et Blake avaient “surpris” les enfants avec la chanson comme une douce surprise, disant qu’ils n’avaient “aucune idée” jusqu’à ce qu’ils écoutent pour la première fois.

