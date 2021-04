La pandémie mondiale a été une affaire sérieuse. Après plus d’un an, il y a enfin de la lumière au bout du tunnel car les gens se font vacciner à une échelle jamais vue auparavant. Compte tenu des 12 derniers mois, cela signifie respirer un soupir de soulagement. Pour Ryan Reynolds et Blake Lively, qui viennent de se faire vacciner, cela signifie promouvoir la vaccination avec des one-liners hilarants.