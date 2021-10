Ryan Reynolds et Rob McElhenney larguent une bombe F et veulent amener Will Ferrell à Wrexham alors que les propriétaires d’Hollywood révèlent les rêves de Premier League pour un club gallois de cinquième niveau

Un autre chapitre a été écrit dans la plus grande histoire de bien-être du football cette semaine, alors que les propriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, ont effectué leur première visite au stade du club au Pays de Galles.

Les stars hollywoodiennes ont parlé aux médias lors de leur première conférence de presse jeudi et ont déclaré qu’elles « rêvaient grand » de faire entrer le club gallois de cinquième niveau en Premier League.

Ryan Reynolds et le copropriétaire de Wrexham, Rob McElhenney

Ça coule toujours autant pour les nouveaux propriétaires que pour les fans

Les acteurs nord-américains ont effectué leur première visite à Wrexham cette semaine, depuis qu’ils sont devenus propriétaires à 100 % du club de la Ligue nationale en février.

Reynolds et McElhenney ont vu Wrexham perdre 3-2 à Maidenhead mardi quelques heures seulement après avoir volé au Royaume-Uni et regarderont leur premier match à domicile à l’hippodrome contre Torquay samedi.

Sous un ciel sombre et pluvieux jeudi, les deux hommes ont rencontré les médias pour la première fois dans la tribune principale du club, tous deux admettant qu’ils étaient submergés d’émotion alors qu’ils marchaient sur le terrain de l’hippodrome après une longue attente.

Décrivant le stade du nord du Pays de Galles comme une «cathédrale», Reynolds et McElhenney ont expliqué pourquoi ils avaient choisi de reprendre un club du cinquième niveau du football anglais.

Le duo de superstars a également souligné sa détermination à ce que Wrexham – formé en 1864 et le troisième plus ancien club de football professionnel au monde – rejoigne l’élite du football anglais.

Reynolds et McElhenney vivent un rêve en possédant leur propre club de football, Wrexham AFC

La star de Deadpool, Reynolds, a déclaré: «Nous avons été surpris de voir à quel point mes amis et ma famille sont émotionnellement investis dans cela. C’est quelque chose d’incroyablement contagieux.

«Cela a été difficile car cela fait plus d’un an (depuis leur offre d’achat de Wrexham en septembre 2020) à regarder de loin et à suivre sur les réseaux sociaux.

«Je ne prétends pas être un expert du football, mais je vois la beauté du fan et je la vois à travers les autres.

« Nous mentirions si le rêve n’était pas la Premier League. Nous voulons revenir dans la Ligue de football et continuer notre chemin vers le haut. »

« Pourquoi ne pas rêver grand ? » a déclaré McElhenney, le créateur et vedette de la série télévisée comique américaine It’s Always Sunny In Philadelphia.

« La promotion et la relégation, ce sont de gros enjeux. C’était la clé de tout. Ce n’est pas quelque chose auquel nous sommes habitués à la maison.

« Le club est dans cette ligue depuis 13 ans et certaines choses vont devoir changer.

« Des personnes formidables ont maintenu le club en vie pendant cette période, mais nous allons faire quelques ajustements pour répondre aux changements nécessaires. »

Le couple, qui occupe le devant de la scène dans un nouveau documentaire d’accès toutes zones sur le club, insiste sur le fait qu’ils sont à Wrexham pour le long terme.

Les deux ont ri lorsqu’on leur a posé des questions sur le temps humide qui les a accueillis dans le nord du Pays de Galles et ont déclaré qu’ils étaient impatients d’inviter des amis célèbres dans leur nouveau club, dont la star du présentateur Will Ferrell.

« Nous voulions acheter un club qui avait une histoire et un lien avec la communauté », a déclaré McElhenney, qui a admis avoir réalisé un rêve d’enfance en entrant sur le terrain du club qu’il possédait et en participant à une séance de tirs au but avec les joueurs de Wrexham.

«Quand nous avons examiné les clubs, la liste est devenue de plus en plus petite et rien ne s’est approché de Wrexham.

«Le sol ressemble à une cathédrale et plein de l’esprit des gens qui l’ont été auparavant.

« Ce club est là depuis 160 ans alors qu’aucun de nous n’était en vie et il sera là dans 160 ans. »

Ce fut un moment spécial pour le couple lorsqu’ils sont entrés pour la première fois sur le terrain de l’hippodrome

« J’ai adoré chaque seconde d’être ici », a déclaré Reynolds. « J’ai adoré regarder le club (à Maidenhead) et ça va bouger ici samedi.

« Nous voulons sentir ce tonnerre, je pense que ça va être assez spécial. Nous pensons que le ciel est la limite et la fin parfaite pour cette saison est la promotion.

« Nous voulons mettre en place une structure », a ajouté Reynolds. «À moins qu’il n’y ait un météore et que nous soyons f*****.

« Le documentaire fournit un contexte à l’ensemble de la communauté.

«Nous avons un objectif pour la fin de ce club ainsi que cette saison et j’espère que c’est une histoire à raconter pour les années à venir.

« L’astuce, c’est de prendre un peu notre temps. C’est le premier des nombreux voyages que nous ferons au Pays de Galles.

Les fans de Wrexham étaient ravis de voir Reynolds et McElhenney au sol

Reynolds et McElhenney ont déclaré que le match à domicile de samedi contre Torquay serait le summum de leur vie d’observateur de sports.

McElhenney a déclaré: «Je suis allé au Super Bowl et je vais dire que cela va surpasser cela.

« J’ai vu les Eagles de Philadelphie, que j’ai grandi en regardant et en aimant, gagner le Super Bowl pour la première fois – et la seule fois – et ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie.

«Cela va dépasser cela et la seule chose qui le retiendra, c’est que ma famille n’est pas là. Mais un jour, ils seront là aussi.

Reynolds a déclaré: « En termes d’investissement personnel – certainement émotionnellement – je ne peux penser à rien qui serait comparable à samedi.

« À Maidenhead, j’ai eu un pic d’adrénaline, mais d’être ici à l’hippodrome, avec autant de salle pleine que nous le permettons, je suis plus qu’excité. »