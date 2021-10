Ryan Reynolds et Rob McElhenney reçoivent un accueil bruyant à Wrexham alors que les nouveaux propriétaires regardent leur premier match à domicile à Racecourse Ground

Wrexham a déroulé samedi le tapis rouge pour les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Les deux acteurs de renommée mondiale étaient présents pour leur premier match à domicile depuis le rachat du club Conference Premier en février.

@Wrexham_AFC sur Twitter

Reynolds et McElhenney vivent un rêve en possédant leur propre club de football, Wrexham AFC

Dans l’une des histoires de bien-être du football de 2021, Reynolds et McElhenney sont arrivés dans le nord du Pays de Galles cette semaine pour soutenir leur équipe nouvellement achetée.

Et les fans, vraisemblablement toujours en train de se pincer, ont accueilli à bras ouverts leurs ambitieux investisseurs célèbres.

Avant le match de Torquay, Wrexham a partagé une vidéo de Reynolds et McElhenney se rendant à une réception bruyante de la foule locale, que vous pouvez regarder en haut de cette page.

Et ils ont été photographiés en train de célébrer dans les tribunes alors que Harry Lennon donnait l’avantage à Wrexham en quatre minutes.

Qu’est-ce que les propriétaires auraient pu demander de plus qu’un but sur un lancer de Tozer ? Harry Lennon. Quel début ! 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/MzVdB7x8I9 – Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 30 octobre 2021

La paire a été mise à rude épreuve mardi lors de leur premier match à l’extérieur, une défaite dramatique 3-2 contre Maidenhead.

Lors de leur première conférence de presse en tant que propriétaires jeudi, ils ont insisté sur le fait que le ciel était la limite pour Wrexham après leur investissement initial de 2 millions de livres sterling.

La star de Deadpool, Reynolds, a déclaré: «Nous avons été surpris de voir à quel point mes amis et ma famille sont émotionnellement investis dans cela. C’est quelque chose d’incroyablement contagieux.

«Cela a été difficile car cela fait plus d’un an (depuis leur offre d’achat de Wrexham en septembre 2020) à regarder de loin et à suivre sur les réseaux sociaux.

«Je ne prétends pas être un expert du football, mais je vois la beauté du fan et je la vois à travers les autres.

@Wrexham_AFC sur Twitter

Les propriétaires ont été acclamés sur le terrain de Wrexham samedi

« Nous mentirions si le rêve n’était pas la Premier League. Nous voulons revenir dans la Ligue de football et continuer notre chemin vers le haut. »

« Pourquoi ne pas rêver grand ? » a déclaré McElhenney, le créateur et vedette de la série télévisée comique américaine It’s Always Sunny In Philadelphia.

« La promotion et la relégation, ce sont de gros enjeux. C’était la clé de tout. Ce n’est pas quelque chose auquel nous sommes habitués à la maison.

« Le club est dans cette ligue depuis 13 ans et certaines choses vont devoir changer.

« Des personnes formidables ont maintenu le club en vie pendant cette période, mais nous allons faire quelques ajustements pour répondre aux changements nécessaires. »