Ryan Reynolds et Salma Hayek courent de très mauvais hommes à l’air de Britney Spears dans la première bande-annonce de garde du corps de l’épouse de Hitman

Lorsque votre médecin vous dit de prendre les choses au calme, c’est le bon moment pour des vacances. C’est le genre de situation dans laquelle se trouve le protagoniste de Ryan Reynolds au début de The Hitman’s Wife’s Bodyguard, mais cela ne dure pas longtemps. Avec Salma Hayek essayant de sauver un captif Samuel L.Jackson, et beaucoup de partis investis essayant de l’arrêter, les deux acteurs de blockbusters vont fuir de très mauvais hommes. Et comme vous le voyez dans la bande-annonce ci-dessus, tout est sur l’air de «Baby… One More Time» de Britney Spears.