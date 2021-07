Un chant de Noël a été adapté par Hollywood à plusieurs reprises avant et à travers un objectif moderne avec des films comme Scrooged de 1988 avec Bill Murray, A Muppet Christmas Carol et Ghosts of Girlfriends Past de 2009. Les détails sont minces sur les libertés créatives accordées à Spirited, mais le fait qu’il s’agisse d’une comédie musicale la distingue définitivement, non seulement pour le matériel source, mais pour le CV de Ryan Reynolds et Will Ferrell.