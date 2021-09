Ryan Reynolds a un compte officiel sur un certain nombre de médias sociaux, rejoignant récemment TikTok en conséquence. En conséquence, il a intégré certaines tendances, notamment le récent défi «Grace Kelly», où il s’est harmonisé avec lui-même sur le single titulaire de Mika. Et juste au moment où l’acteur de Deadpool montre ses talents musicaux, Will Ferrell intervient pour ajouter quelques couches supplémentaires d’harmonie et de comédie. Découvrez-le ci-dessous,