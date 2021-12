Ryan Reynolds fait une apparition surprise que vous auriez pu manquer

Le récent événement en direct Diff’rent Strokes a eu beaucoup de grosses surprises, et même Ryan Reynolds a fait une apparition spéciale que les téléspectateurs auraient pu manquer. Au cours de la grande émission aux heures de grande écoute, Reynolds a prêté sa voix à une publicité rétro pour Aviation Gin qui a été produite spécifiquement pour la diffusion en direct de Diff’rent Strokes. La publicité était une pièce de théâtre sur le classique « Il est 22 h, savez-vous où sont vos enfants ? » annonce, avec « enfants » remplacé par « gin réfrigéré ».

Plus tard, Reynolds a raconté une deuxième fausse publicité pour Aviation, louant le gin pour que les buveurs se sentent « chauds et libres », tout en fustigeant la vodka pour avoir donné aux gens une sensation « froide et amère ». D’autres publicités rétro étaient également des parodies pour l’événement, avec l’acteur de Fresh Prince of Bel-Air, Alfonso Ribeiro, apparaissant dans bon nombre d’entre elles, dont celles de Kool-Aid et Oscar Mayer. L’ancien animateur d’America’s Funniest Home Videos est également apparu dans une parodie de la publicité classique « votre cerveau sur la drogue », mais l’a changé pour parler de tranches de fromage Kraft Singles.

Tellement fier des équipes @maximumeffort et @jimmykimmel pour nos rêves de fièvre publicitaire des années 80 pendant #LiveInFrontOfAStudioAudience https://t.co/oROGmA7kym – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 8 décembre 2021

Le célèbre restaurant de restauration rapide Jack in the Box s’est même lancé dans l’action commerciale rétro. Le porte-parole de l’entreprise, Jack, a figuré dans une publicité pour un nouveau fardeau appelé « Shoulder Patties », qui sont des hamburgers portés sous les épaulettes des costumes d’affaires pour femmes. Enfin, il y avait aussi une publicité hilarante pour le ketchup Heinz, qui mettait en vedette Ribero dans un faux décor de feuilleton.

L’émission spéciale Diff’rent Strokes mettait en vedette des stars modernes de la liste A interprétant un épisode classique de l’emblématique sitcom produite par Norman Lear. Kevin Hart a joué Arnold; John Lithgow (Dexter) a joué Phillip; Damon Wayans (Ma femme et mes enfants) a joué Willis ; et Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) a joué Mme Garrett. Snoop Dogg est également arrivé, jouant le rôle de Vernon, l’ami de Willis. Par la suite, l’émission spéciale Live in Front of a Studio Audience a également présenté un épisode de Facts of Life.

Todd Bridges, à l’origine du rôle de Willis, a salué le public au préalable et a prononcé un discours bref mais réconfortant. « Il est difficile de croire que j’ai franchi ces portes il y a 43 ans, à l’époque où j’avais des cheveux », a déclaré Bridges. « Maintenant, en 1978, Diff’rent Strokes a été créé et a duré huit saisons – ce qui signifiait à l’époque 169 épisodes de télévision – avec… feu Conrad Bain, Dana Plato, Charlotte Rae et Gary Coleman. Maintenant, je sais que si mon famille était là, ils seraient tout aussi fiers que moi ici, célébrant les différents accidents vasculaires cérébraux et les faits de la vie. »