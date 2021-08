Ryan Reynolds joue toujours lui-même. ‘Free Guy’ peaufine qui c’est vraiment.

De nos jours, il n’y a pas de meilleur ticket d’or à Hollywood que de jouer dans un film de super-héros. Il suffit de demander à Gal Gadot, Henry Cavill, Tom Holland, Chris Hemsworth et bien d’autres qui sont devenus des noms familiers. Mais alors que les projets de super-héros ont détenu le box-office – et se dirigent maintenant vers le streaming avec une domination similaire – cela ne signifie pas qu’ils sont un chemin complètement infaillible vers la célébrité. Ne cherchez pas plus loin que les nombreuses phases de la carrière étrangement mercurielle de Ryan Reynolds.

Depuis qu’il a rompu avec son rôle principal dans Van Wilder de National Lampoon en 2002, une performance qui a capturé l’humour sarcastique et la dickishness de l’acteur, Reynolds a été désigné comme une star de cinéma potentielle et s’est engagé sur une trajectoire qui, naturellement, a été complétée par rôles dans des films de super-héros. Il était Hannibal King dans Blade: Trinity en 2004, et jappait sans cesse contre une Blade non amusée (un scénario qui est particulièrement drôle quand on réalise qu’un Wesley Snipes tout aussi peu amusé était un cauchemar absolu sur le plateau); a joué la première itération de Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine en 2009, qui a pris la décision notoirement malheureuse de coudre la bouche du seul personnage avec un semblant de charisme; et est apparu sous le nom de Hal Jordan dans Green Lantern en 2011, un film si vilipendé que Warner Bros. l’a immédiatement éloigné du futur DC Extended Universe. Avec ces revers de grande envergure saupoudrés à côté de succès occasionnels comme La proposition et (de manière critique, au moins) Buried, la célébrité cinématographique de Reynolds – si elle existait même en premier lieu – était remise en question.

Et puis, bien sûr, est venu Deadpool. Stimulé par sa propre confiance dans le projet – et peut-être après avoir déjà été brûlé trois fois par le complexe industriel de super-héros – Reynolds a rendu son personnage d’autodérision impossible à distinguer du personnage principal, avec le méta-humour du film se moquant des tropes des films de super-héros et de ses propre carrière dans une égale mesure. L’acteur a parié sur lui-même, et on ne peut nier que cela a payé: Deadpool est devenu le film R-rated le plus rentable de tous les temps, une marque qui a depuis été dépassée par sa suite (et plus tard, le Joker de Todd Phillips). Si Deadpool n’a pas fait de Reynolds une star de cinéma, la bancabilité de la franchise l’a au moins transformé en un solide fac-similé – quelqu’un qui comprend que le marketing et un assaut total de l’auto-image sont la moitié de la bataille.

Grâce à la fusion Disney-Fox, les plans pour un troisième film Deadpool sont au point mort alors que House of Mouse réfléchit à la meilleure façon d’utiliser un actif extrêmement rentable mais qui va également à l’encontre des valeurs familiales de l’entreprise et du profil de héros typique de Marvel. (Au moins, le cerveau de Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, sait qu’il ne faut pas jouer avec une bonne chose et a confirmé que Deadpool 3 aura une cote R.) En attendant, quand Reynolds n’a pas vendu la marque de gin qu’il a vendue l’année dernière pour un profit – qui, soit dit en passant, si vous voulez un autre exemple de son aptitude pour le marketing, rappelez-vous simplement la publicité pour l’alcool qu’il a faite avec la dame Peloton – il a transformé le succès de Deadpool en rôles qui, pour le meilleur ou pour le pire, lui ont donné le A- traitement de liste tout en lui permettant de jouer son personnage.

Dans un microcosme du reste de sa carrière, cependant, l’ardoise post-Deadpool de Reynolds a été tout aussi aléatoire. On peut dire que le plus fort du groupe a été un tournant sentimental inattendu en exprimant le rôle principal éponyme dans Détective Pikachu, qui a montré que le schtick de Reynolds peut être tout aussi efficace lorsque la sincérité est adoptée par rapport au cynisme. Un autre rôle dans la colonne des victoires était, en fait, Reynolds prenant un L dans le film d’horreur de Sony Life, alors que l’acteur recevait le traitement de longue date Shocking Early Death – et quelle mort choquante et horrible ce fut. Mais Reynolds s’est également accroché à des films d’action décevants tels que The Hitman’s Bodyguard et sa suite tout aussi détestée, ainsi que Michael Bay’s 6 Underground, un blockbuster que même Netflix a reconnu être en faillite créative. Enfin, son camée smarmy dans le spin-off de Fast & Furious Hobbs & Shaw en tant que personnage dont le nom pourrait tout aussi bien être “Ryan Reynolds” est à peine qualifié d’acteur et devrait être considéré comme un mulligan.

Bien que ces films aient été en grande partie des tirages au box-office, Reynolds ne faisait pas grand-chose non plus pour sortir de sa zone de confort – la chose la plus proche de la convention était de sauter dans une cabine d’enregistrement pour exprimer un Pokémon câlin. (Rencontrez le nouveau Ryan Reynolds, le même que l’ancien Ryan Reynolds.) De plus, après Deadpool, Reynolds continuait de partager la vedette avec d’autres stars plutôt que de se tenir seul – un événement fréquent dans sa filmographie. Cela reste le cas dans le dernier projet de Reynolds, Free Guy, qui voit la gagnante des Emmy Jodie Comer consolider sa position d’étoile montante à part entière. Mais le film se vend beaucoup comme le Ryan Reynolds Blockbuster – jusqu’à ce qu’il enfile le costume de Deadpool pour parodier les vidéos de réaction à la bande-annonce qui sont devenues populaires sur YouTube. (Comme s’il y avait le moindre doute que Deadpool a été accueilli dans la famille Disney, il partage ici un canapé avec Thor: Ragnarok’s Korg tout en se moquant du manque de dalmatiens à Cruella.)

Toutes les caractéristiques de la marque soigneusement sélectionnée de Reynolds ont été exposées, mais les apparences peuvent être trompeuses. La Deadpool-ification du marketing de Free Guy pourrait s’appuyer sur le méta-appel de sa star, et fonctionne comme un peu de [sigh] La synergie d’entreprise de Disney en tant que projet des studios du 20e siècle, mais cela dément une performance principale qui est plus alignée sur l’esprit sain du détective Pikachu. (Je ne plaisante vraiment pas.) Dans le film, Reynolds est Guy, un PNJ (ou personnage non joueur) parfaitement indifférent à la nature violente du jeu vidéo en monde ouvert, Free City, dans lequel il existe. Mais après une chance rencontre avec un joueur humain utilisant le gamer tag Molotov Girl (Comer), Guy se rend compte que sa maison n’est pas exactement ce qu’elle paraît. Son éveil existentiel est essentiellement The Truman Show via Grand Theft Auto.

Free Guy aurait pu facilement se glisser dans certains des éléments les plus sombres de sa prémisse – les PNJ se font aussi régulièrement que les robots de Westworld, dans les limites d’une cote PG-13, bien sûr – mais le film est aussi étonnamment bon -naturé comme son protagoniste. Guy fonctionne comme une version en direct du personnage de Chris Pratt dans The Lego Movie, réagissant avec un enthousiasme sans limite à tout, de saluer son meilleur ami Buddy (Lil Rel Howery) tous les matins à manger de la crème glacée au chewing-gum sur le rivage de Free City. (Son slogan : « Ne passez pas une bonne journée, passez une bonne journée ! ») D’une certaine manière, c’est charmant.

Compte tenu du comportement infectieux et joyeux de Guy, on a presque l’impression que Reynolds joue contre le type, ce qui pourrait en dire plus sur le peu que l’acteur sort de sa zone de confort sarcastique. Pourtant, il est vraiment rafraîchissant de regarder un film qui permet à Reynolds de jouer les rythmes émotionnels relativement droit sans se moquer de cela – même les moments occasionnels de pathos dans Deadpool et sa suite sont presque immédiatement perforés par une rupture du quatrième mur pour se permettre une distance ironique . Mais en subvertissant ce que le public attend d’une performance de Ryan Reynolds, Free Guy est récompensé pour son approche édifiante avec l’une des performances les plus fortes de la carrière de l’acteur.

Ce sentiment sincère est également exprimé dans le jeu, lorsque Guy commence à participer comme un joueur humain et gagne de l’XP dans Free City en étant un bon samaritain, quelque chose de si rare qu’il devient un objet de fascination dans la communauté des joueurs. (Compte tenu de la réputation toxique de l’industrie du jeu, des célébrités controversées de YouTube à la pratique courante du croquant, ce n’est pas si surprenant.) Mais ce genre de sincérité sans excuse est tout aussi rare dans la carrière de Reynolds, dans laquelle exprimer toute authenticité émotionnelle vient souvent au détriment d’une punch line, ou doit être caché derrière l’apparence d’un Pikachu. C’est pourquoi Free Guy, malgré une séquence incitant à grincer des dents qui équivaut à un spon-con de Disney dans la veine de Space Jam: A New Legacy, ressemble toujours à une bouffée d’air frais.

Deadpool ne va nulle part et restera sans aucun doute le projet le plus reconnaissable de Reynolds. Mais Free Guy démontre que la dernière phase de la carrière de l’acteur ne doit pas uniquement adhérer à la formule d’autodérision de la franchise de super-héros. Il y a plus d’une façon pour Ryan Reynolds de faire aimer un public à son schtick et, comme Guy, de se mettre à niveau dans le processus.