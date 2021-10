Ryan Reynolds «ne dort plus jamais» alors que lui et Rob McElhenney regardent Wrexham perdre contre Maidenhead dans un thriller de la Ligue nationale avec cinq buts et un carton rouge

Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont regardé Wrexham pour la première fois depuis qu’ils ont terminé leur prise de contrôle du club de la Ligue nationale.

Les superstars hollywoodiennes ont terminé leur décision surprise d’acheter le club de cinquième niveau plus tôt cette année et ont mis leur poids derrière le côté.

Instagram – @vancityreynolds

Les stars d’Hollywood étaient tout sourire en regardant Wrexham

La paire n’avait pas pu assister jusqu’à présent, mais s’est présentée alors que Wrexham jouait Maidenhead à York Road.

Ils ont été traités avec beaucoup d’émotion et de drame alors qu’ils s’attaquaient à la vie hors de la ligue.

Maidenhead a pris une avance de 2-0 tandis que Wrexham a également déclaré que Bryce Hosannah avait été expulsé après seulement 31 minutes.

Les buts de Paul Mullin et Jordan Davies ont remis le club gallois au même niveau avec Reynolds et McElhenney photographiés en train de s’embrasser sur les terrasses.

Instagram – @vancityreynolds

Reynolds et McElhenney s’embrassaient dans les tribunes

Mais ils ont vu leur équipe encaisser un but à la 77e minute alors qu’ils s’inclinaient 3-2.

Wrexham reste 11e de la Ligue nationale après la défaite, à 13 points du haut du classement Grimsby.

Reynolds a posté une série d’images sur Instagram et a déclaré: « Le football est un pistolet renversant, déchirant, magnifique, d’époustouflant, de mal et de beauté et je ne dors plus jamais. »

Instagram – @vancityreynolds

La paire a causé le chaos alors qu’ils se présentaient pour le match de la Ligue nationale

Instagram – @vancityreynolds

Reynolds et McElhenney prennent leur travail de propriétaires de Wrexham au sérieux

Le couple a été suivi par une équipe de tournage avec un documentaire Netflix en cours de tournage sur la prise de contrôle du club par le couple.

Les stars d’Hollywood semblent également prêtes à regarder l’équipe affronter Torquay à domicile samedi et participeront à des activités communautaires dans le nord du Pays de Galles, selon le Mail.