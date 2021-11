Ryan Reynolds parle de sa vie sexuelle avec Blake Lively dans l’interview de Jimmy Fallon

Ryan Reynolds est devenu un peu trop personnel à son goût en remplaçant Will Ferrell dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Les deux acteurs ont joué un switcheroo de fin de soirée mercredi, avec Reynolds apparaissant sur The Tonight Show pour le segment précédemment annoncé de Ferrell, tandis que Ferrell s’est présenté en invité sur Jimmy Kimmel Live à la place de Reynolds.

Fallon a fait semblant d’être choqué de voir l’invité inattendu, alors que Reynolds a plaisanté en disant que Ferrell était l’un de ces « plastiques, playboy, primadonna d’Hollywood » qui ne s’est tout simplement pas présenté à son apparition prévue dans un talk-show, lui demandant de le remplacer. a tenté de discuter avec la star de Free Guy tout en essayant de rassembler ses notes, l’animateur de fin de soirée a posé des questions sur sa femme depuis neuf ans, Blake Lively, pour obtenir une réponse inattendue.

« Comment va Blake ? Comment vont les enfants ? a-t-il demandé à Reynolds, qui a répondu en agissant énervé. « Vous savez, ils sont tous bons. Blake – pas de questions personnelles, au fait – mais Blake est génial », a-t-il déclaré, ajoutant sans y être invité: « Le sexe est totalement normal. » En riant de la réponse de TMI, Fallon a noté qu’il « n’allait pas demander ça », seulement pour que Reynolds réponde, « Hé, hé, hé ! Pompe les freins sexuels, Jimmy. Je n’ai posé aucune question personnelle, et tu vas droit au but, d’accord? Barbara Walters, facile. «

Lively était également un sujet de discussion dans l’émission de Kimmel, où Ferrell, qui a récemment terminé le prochain film de Noël Spirited with Reynolds, a essayé de rester dans le personnage de l’acteur Red Notice tout en remplaçant sa place d’invité. « Comment va ta magnifique femme, Blake Lively ? Kimmel a demandé, ce à quoi Ferrell a répondu: « Ma femme, Blake, est merveilleuse. Merci d’avoir demandé. Elle va très bien. » Ferrell a poursuivi à propos de « son » mariage avec Lively, « C’est un foyer occupé. C’est une excellente cuisinière. » Lorsqu’on lui a demandé quel type de nourriture est la spécialité de Lively, Ferrell a simplement répondu de manière hilarante: « Elle fait de la farine d’avoine et des nachos tueurs. »

Reynolds et Ferrell ont peut-être fait une farce à Fallon et Kimmel, mais l’acteur de Deadpool a été victime d’une farce de Dwayne Johnson lorsque The Rock a érigé un panneau d’affichage, « Ryan Reynolds utilise le compte Netflix de sa mère. » Johnson a sous-titré sa publication Instagram du panneau : « Un dernier cambriolage pour la route. Bats ça, @vancityreynolds. Pour mémoire, la maman de Ryan est une FEMME INCROYABLE. Je ne sais pas pourquoi Ryan a tourné comme il l’a fait. » Reynolds a plaisanté en réponse: « En toute honnêteté, ma mère utilise mon compte OnlyFans. »