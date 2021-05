Ryan Reynolds parle de son anxiété: “ Sachez que vous n’êtes pas seul ” ⋆ .

Mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Des gens de tous les horizons essaient d’atteindre ceux qui pourraient avoir besoin d’un coup de main pour leur bien-être personnel. Cette année, Ryan Reynolds a ajouté sa voix via Instagram. Ryan a publié un message honnête et pertinent sur l’anxiété et nous a exhortés à parler et à traiter la santé mentale. Ryan a écrit:

Le mois de mai est presque terminé. C’est aussi le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Ce qui m’amène à ceci L’une des raisons pour lesquelles je publie cet article si tard est que je me dépasse et que des choses importantes glissent. Et l’une de ces raisons pour lesquelles je me dépasse, c’est mon pote de toujours, l’anxiété. Je sais que je ne suis pas seul et, plus important encore, à tous ceux qui me mentent qui dépassent, réfléchissent trop, surmenent, s’inquiètent et sur-tout, sachez que vous n’êtes pas seul. Nous ne parlons pas assez de santé mentale et ne faisons pas assez pour déstigmatiser en parler. Mais, comme pour ce post, mieux vaut tard que jamais, j’espère …

[From Ryan Reynold’s Instagram]

Ce n’est pas la première fois que Ryan parle de son anxiété. Il a parlé à GQ de sa rupture après avoir terminé Deadpool. Il s’était battu si dur pour que le film soit fait, et avait fait un certain chemin, et avait tellement donné de lui-même, que cela lui avait presque pris tout le monde à la fin. Ryan a demandé de l’aide, mais c’était parce qu’il craignait d’avoir un problème neurologique. Selon son entretien de 2016, il semblait que c’était la première fois qu’il recevait un diagnostic d’anxiété. Ryan a compris qu’il avait de l’anxiété toute sa vie et que beaucoup de ses singeries dans sa jeunesse étaient causées par l’anxiété et non par l’autodestruction pure. Je sais combien il est difficile de comprendre que le comportement passé est le résultat de quelque chose qui n’a été diagnostiqué ou réalisé que plus tard. C’est pourquoi je félicite Ryan d’avoir pris la parole pour le mois de la sensibilisation à la santé mentale, car peut-être que quelque chose qu’il a dit aide quelqu’un d’autre à se faire soigner plus tôt que lui. Ces commentaires aident également d’autres manières. Je n’ai pas d’anxiété, mais j’en connais certains. Je ne savais pas que la sur-planification y était liée. Maintenant que je le fais, je peux tendre la main à mon amie quand je la vois trop planifier et travailler trop parce qu’elle a probablement besoin de soutien.

Le bon ami de Ryan et copain de farce fréquent, Hugh Jackman, a eu la meilleure réponse sur le message IG de Ryan. C’était authentique et encourageant et exactement ce que ceux qui le liraient devraient voir: «Mate – votre honnêteté est non seulement courageuse, mais je suis sûr qu’elle aidera d’innombrables autres personnes aux prises avec l’anxiété. Bien sur vous!” Les gens confondent souvent l’humour avec la confiance, la comédie est un excellent masque. Je pense donc qu’il est important que des gens comme Ryan et Hugh, dont la relation publique est de se moquer l’un de l’autre (pour notre plus grand plaisir), montrent qu’ils peuvent aussi être honnêtes et se soutenir mutuellement. C’est le sujet de ce mois-ci et je suis très heureux de voir des personnes aussi prestigieuses honorer cela.

