Ryan Reynolds parle des défis de Deadpool et de sa vidéo avec Korg

Deadpool, pour moi, est un peu comme une marche sur la corde raide induisant de l’anxiété. Je pense toujours que lorsque j’ai Deadpool juste, je parle de l’expérience de Deadpool 1 et 2, que je dois le rendre 30 à 40% meilleur qu’il ne l’est déjà. Même si je suis au moment où je me dis : “C’est parfait, ce moment !” Ensuite, je m’arrête et je dis : ‘D’accord, ça doit être 30 % mieux qu’il ne l’est déjà.’ C’est une chose stressante d’avoir raison, ou du moins en ce qui me concerne. Donc, non, je n’y ai jamais vraiment pensé mais j’ai adoré l’idée de jouer avec Deadpool et Korg dans certains des supports marketing étant donné que Taika [Waititi] et je suis dans le film. Donc, j’ai en quelque sorte dû me gratter les démangeaisons, inévitablement de toute façon.