Ryan Reynolds partage avec Jimmy Fallon les relations sexuelles avec Blake Lively

Ryan Reynolds jaillit de Blake Lively au WSJ. Prix ​​de l’innovateur

Ryan Reynolds apparemment n’a pas donné Jimmy Fallon beaucoup de préavis pour préparer leur entretien.

Le mercredi 10 novembre, Ryan devait apparaître sur Jimmy Kimmel Live, et ferrell avait été annoncé comme l’invité prévu ce soir-là pour The Tonight Show. Mais les deux acteurs ont changé de place, Will se présentant pour discuter avec Jimmy Kimmel, tandis que Ryan s’asseyait avec Jimmy Fallon.

Les deux animateurs de talk-show ont fait semblant d’être déconcertés par le changement, alors que Fallon tentait de discuter avec l’acteur de 45 ans de Red Notice à propos de sa femme depuis neuf ans, Blake Lively, au début de l’entretien. « Comment va Blake ? Comment vont les enfants ? l’hôte a demandé à Ryan.

Cela a conduit un Ryan apparemment énervé à répondre: « Vous savez, ils sont tous bons. Blake – pas de questions personnelles, au fait. Mais Blake est génial. Le sexe est totalement normal. »

Fallon a ensuite ri de l’apparente surpartage et a répondu: « Je n’allais pas demander ça. » Mais Ryan n’arrêtait pas de réprimander l’hôte en ajoutant: « Hé, hé, hé! Pompez les freins sexuels, Jimmy. Je n’ai posé aucune question personnelle, et vous allez droit au but, d’accord? Barbara Walter, facile. «