Ryan Reynolds partage le secret de son grand mariage avec Blake Lively

Ryan Reynolds et le secret de son grand mariage avec Blake Lively | Instagram

Le célèbre acteur Ryan Reynolds a partagé avec ses millions de followers quel est le secret de son mariage réussi avec la belle actrice Blake Lively, car ils sont sans aucun doute l’un des couples les plus enviés du show business.

La vérité est que les acteurs Ryan Reynolds et Blake Lively ont un mariage incroyable et alors qu’ils équilibrent leurs horaires chargés de stars de cinéma et élèvent trois enfants, le duo a gardé leur amour en vie pendant une décennie.

Alors maintenant, beaucoup de gens se demandent quel est leur secret pour un mariage succès et en effet dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Ryan a déclaré que le secret de leur union réussie était simple.

Nous ne nous prenons pas trop au sérieux, mais nous sommes aussi amis », a-t-il déclaré au média.

Cependant, ce n’est pas seulement le système de copains qui maintient leur mariage sous contrôle, car les fiers parents de trois enfants, James, Inez et Betty, ont clairement tous deux le sens de l’humour.

Tomber amoureux, c’est bien, mais est-ce que vous vous aimez ? C’est la question que vous devez vous poser, vous savez, allez-y. Nous nous sommes toujours aimés. Nous grandissons ensemble. Nous apprenons les uns des autres. Alors oui, j’ai de la chance d’avoir un ami dessus. »

Après avoir terminé son dernier film « Spirited », Ryan est allé sur Instagram pour dire qu’il trouvait le projet un « défi » et a dit aux fans qu’il ferait une pause dans la réalisation de films.

Dans un article sur sa page le 16 octobre, l’acteur a écrit que c’était le moment idéal pour un court congé sabbatique de la réalisation de films.

Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes au talent obscène. »

Sans surprise, ses fans ont exprimé leur déception et Blake en a profité pour plaisanter sur son mari.

Michael Caine l’a fait en premier », se référant au fait que l’acteur légendaire de 88 ans a annoncé plus tôt dans la semaine qu’il prendrait sa retraite d’acteur.

Heureusement, Ryan n’est pas encore prêt à jeter l’éponge, et lors de la première de son nouveau film « Red Notice » le 3 novembre, il a assuré qu’il avait seulement l’intention de faire une pause dans sa carrière.

Eh bien, je pense que mon objectif en faisant une pause est de passer autant de temps de qualité avec mes enfants à cet âge que possible. Cela ne veut pas dire que je prends ma retraite ou quelque chose de fou comme ça », a déclaré Ryan.

Et maintenant, il veut juste rester à la maison avec ses enfants pendant les vacances avec sa femme et se sentir à l’aise, détendu et sans avoir l’impression d’avoir du travail à faire.