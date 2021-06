Ryan Reynolds partage une nouvelle bande-annonce gratuite avec une tonne d’action en plus et Jodie Comer

La dernière bobine de plaisir de Free Guy a fait ses débuts sur Twitter pour promouvoir la date du 13 août que le film 20th Century Studios occupe actuellement. Offrant un autre regard sur le monde de Free City et le joyeux protagoniste de Ryan Reynolds, Guy, nous voyons des accidents de voiture, des explosions et de nombreuses menaces verbales de Taika Waititi. Mais nous voyons également plus de Killing Eve star Jodie Comer agir comme une sorte de guide pour Guy, alors qu’elle essaie de terminer sa propre mission dans le monde réel et virtuel. Oh, avons-nous mentionné les cascades en voiture ?