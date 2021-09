Ryan Reynolds passe le meilleur moment en théorisant sur les prochains films de Marvel

Le MCU a trouvé sa maison de streaming sur Disney+. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Quant aux sept films que Ryan Reynolds aimerait voir arriver au MCU, ce sont des choix assez hilarants. Son tweet a émis l’hypothèse que trois de ces projets pourraient être des films Fantastic Four, faisant de l’équipe titulaire de héros la franchise la plus rapide pour terminer une trilogie. Certains autres «titres» hilarants incluent Nick Fury Road, qui, je pense, est un croisement que nous aimerions tous voir. Il y a aussi Weekend at Blind Al’s, qui est évidemment une version de Weekend at Bernie’s.