Ryan Reynolds plaisante sur les suites de gars gratuites et m’inscris

Le voilà. Ryan Reynolds est ravi de se mettre au travail sur un deuxième film Free Guy, et il réfléchit aux personnages qui pourraient y revenir. Il dit qu’il a hâte que Barista et Cat Lady fassent équipe dans la “Phase 5”, en référence aux nombreuses phases de films du MCU qu’il a construites au fil des ans. Marvel est actuellement au début de la phase 4, avec pour l’instant les émissions télévisées WandaVision, Falcon and the Winter Soldier et Loki, et le film Black Widow, avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man : No Way Home arrive plus tard cette année.