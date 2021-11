Ryan Reynolds pleure en recevant un honneur majeur

Ryan Reynolds est un trésor national canadien, et il a maintenant un prix pour le prouver. L’acteur de Notice rouge a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2021, et il a partagé une vidéo de l’honneur sur son compte Twitter. Le prix comprenait également une chanson hommage du chanteur Steven Page du groupe Barenaked Ladies, qui a chanté une ode au statut bien-aimé de Reynolds au Canada.

« Hier soir, le Canada m’a honoré d’un Prix du Gouverneur général et de cette vidéo. Je ne pleure pas. C’est juste du sirop d’érable », a tweeté Reynolds.[Steven Page] est un ami et une légende pour avoir gaspillé cette chanson incroyable sur moi. Merci à Son Excellence, [Governor General of Canada], Marie Simon. [National Arts Centre], je suis une épave. » Reynolds a reçu cet honneur aux côtés des acteurs Tantoo Cardinal et Catherine O’Hara, de la musicienne classique Alexina Louie, du danseur Zab Maboungou et du chanteur Florent Vollant pour leurs contributions aux arts et à la culture. La cérémonie traditionnelle a été annulée en raison du COVID.

Reynolds a récemment annoncé son intention de prendre du recul et les fans se demandent comment la star de Red Notice prévoit de passer ce temps supplémentaire. Le père de trois enfants a hâte de passer plus de temps avec ses filles, qu’il partage avec sa collègue star Blake Lively. Reynolds ne prévoit pas de faire un autre film avant la fin de l’année prochaine.

Lors de la première de Red Notice, Reynolds, 45 ans, a déclaré à PEOPLE qu’il ne voulait pas manquer de voir grandir James, 6 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. « Nous voulons tous être ensemble pendant cette période. Nos enfants sont encore assez jeunes et je ne veux pas manquer ça », a déclaré la star de Free Guy. Il a fait un commentaire similaire à Access Hollywood mercredi, notant que leurs trois filles « grandissent plus vite que le temps et l’espace ne l’auraient suggéré, donc je veux être là … Je veux passer du temps avec elles ».

Reynolds n’a pas l’intention de s’en aller complètement. Il a dit qu’il pourrait reprendre le tournage d’un projet d’ici la fin de l’été 2022. De plus, il n’aura vraiment pas l’impression de faire une pause pour ses fans. Red Notice a frappé Netflix le 12 novembre. Il a également récemment filmé Spirited, une interprétation musicale d’une histoire de Charles Dickens réalisée par Sean Anders et John Morris. Le film, qui met également en vedette Octavia Spencer et Will Ferrell, n’a pas encore de date de sortie.