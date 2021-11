Ryan Reynolds prend sa retraite d’acteur ?

Ryan Reynolds s’éloigne de la comédie | Instagram

Récemment, le célèbre acteur Ryan Reynolds a fait connaître la raison pour laquelle il prend une pause dans sa carrière d’acteur, car il semble qu’il y ait eu plusieurs années très chargées en ce qui concerne son travail à Hollywood.

La star de Deadpool, 45 ans, Ryan Reynolds fera un bref pas en arrière dans le performance après ses plus récents films Free Guy et Red Notic, et ses raisons sont tout à fait compréhensibles.

Et c’est que sur son compte Instagram officiel le 16 octobre, Reynolds a annoncé que l’enregistrement s’était terminé dans la prochaine comédie musicale de vacances Spirited, et a déclaré que c’était le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films.

Maintenant, l’acteur Ryan Reynolds a approfondi sa décision lors d’une interview avec Fatherly, expliquant qu’il n’acceptera aucun nouveau projet avant au moins l’été 2022.

En quittant le théâtre, Ryan Reynolds a déclaré qu’il avait beaucoup d’autres choses à faire, mais l’essentiel est qu’il soit là pour ses enfants le matin et le soir, alors qu’il se lève avec eux et les met au lit. la nuit, des choses que pour rien au monde ne veut se perdre.

Ce ne sont pas des choses qui devraient se sentir spéciales de quelque manière que ce soit. Je vais donc développer des tonnes de choses et travailler pendant la journée pendant qu’ils sont à l’école. Mais pour la plupart, oui. Je ne vais pas tourner de films pendant un moment », a-t-il ajouté.

Tout en reconnaissant le privilège obscène de pouvoir faire cela, Ryan Reynolds a révélé qu’une partie de sa décision était motivée par le fait de vouloir sa femme Blake Lively faire certaines des choses qu’elle veut faire et jouer seule.

Et l’autre partie est purement égoïste. C’est juste que je ne veux pas me perdre cette fois. Vous ne récupérez pas cette fois. Et mes enfants sont à l’école maintenant, ils ne peuvent donc pas venir avec moi sur place. Je dois être là. C’est donc important et j’ai beaucoup de chance de pouvoir le faire. »

Comme vous vous en souvenez peut-être, Ryan Reynolds et Blake Lively ont eu trois jeunes filles ensemble : James, six ans ; Inès, cinq ans ; et Betty, deux ans.

Et en effet, dans une interview de novembre, Ryan a admis que Betty était sa fille préférée, du moins en ce moment.

J’ai un nouveau bébé et c’est amusant de la voir grandir », a-t-elle déclaré à propos de la plus jeune.