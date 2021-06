Ryan Reynolds promet que son mec libre sera « criblé » d’œufs de Pâques de la culture pop

Reynolds : Le film a beaucoup, comme nous l’avons dit, d’arrière-plan flou. Il se passe toujours quelque chose d’assez incroyable. Je pense que le film, pour ceux qui aiment les œufs de pâques, je ne pense pas que les œufs de pâques soient un pilier de la narration, mais je pense que les œufs de pâques, surtout en 2019 ou dans ce cas 2020 quand il sortira, sont quelque chose que le public l’amour, et j’aime et j’apprécie. Le film sera donc criblé d’œufs de Pâques.

Levy : Quand vous avez le producteur, l’écrivain, la star de Deadpool et le producteur de Stranger Things, il y a un quotient élevé d’alphabétisation culturelle dans la mesure où nous aimons la culture populaire. Nous aimons y faire allusion et y contribuer. Je dirai donc simplement qu’il y a des pop-ups et des œufs de Pâques dans Free Guy qui sont aussi juteux que tout ce que j’ai jamais fait dans quoi que ce soit.