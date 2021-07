Ryan Reynolds raconte son histoire d’amour avec Blake Lively

Comme il ressort clairement de son passage sur le podcast SmartLess, il était Ryan qui a été encouragé à faire le premier pas pour tenter de conquérir son partenaire d’alors dans le casting du film de super-héros Green Lantern, un film qui est sorti en 2011 et, un an et demi plus tard, serait suivi d’une romance naissante et discrète de la part de ses protagonistes.

Blake Lively et Ryan Reynolds.

“J’ai rencontré Blake dans cette partie reculée de l’univers appelée ‘Green Lantern'”, a-t-il d’abord plaisanté à propos de l’un des films les plus célèbres de sa carrière professionnelle.

“Ensuite, nous sommes devenus amis et, un an et demi plus tard, nous nous sommes retrouvés à un double rendez-vous, même si chacun était avec son partenaire correspondant”, a-t-il déclaré à propos de la relation amicale et intermittente dans laquelle ils se sont alors embarqués.