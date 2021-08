in

Alors que les fans inconditionnels de Britney Spears étaient au courant de sa tutelle, l’actrice de 39 ans s’est exprimée publiquement pour la première fois cette année et a fait la une des journaux du monde entier. Depuis lors, un certain nombre de célébrités ont apporté leur soutien à la chanteuse “Toxic”, notamment Cher, Paris Hilton et Miley Cyrus.