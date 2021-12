Ryan Reynolds révèle ce qui se passe lorsqu’il se confond avec Ben Affleck

Ryan Reynolds et Ben Affleck sont deux des plus grandes stars d’Hollywood, mais pour une pizzeria de l’East Village de New York, ils ne font qu’un. Reynolds a révélé dans un récent épisode du podcast Dear Hank and John que l’un de ses lieux de prédilection dans la ville le confondait avec l’acteur de The Tender Bar depuis « des années ».

« Ils croient que je suis Ben Affleck et je ne les ai jamais corrigés », a déclaré Reynolds. L’acteur de Deadpool a poursuivi : « Je pense que ça ne se passerait pas bien si je révélais. … Ils ne me donnent pas de pizza gratuite sur la base du fait. Je fais tout normalement comme tout le monde. » En raison de cette confusion entre les hommes de premier plan, Reynolds a déclaré qu’on lui demandait souvent comment allait la petite amie d’Affleck, la chanteuse et actrice Jennifer Lopez.

« Ils pensent juste que je suis Ben Affleck et ils demanderont comment va J.Lo et je me dis : ‘Super, bien’. Je prends la pizza et je pars », a-t-il ajouté. Ajoutant au cas d’erreur d’identité, Reynolds a déclaré qu’il avait l’air « un peu contrarié », de sorte que « quand je pars, je pense qu’ils pensent en quelque sorte: » Je ne pense pas que Ben Affleck soit amusé par nous et nos questions. ‘ »

Quand il n’est pas confondu avec la star de Batman, Reynolds a déclaré qu’il était également confus pour son célèbre acteur canadien Ryan Reynolds. « Il y a des années, je jouais vite et un peu plus sur Twitter. Ces jours-ci, je suis un peu plus réservé », a-t-il déclaré, avant de répéter une blague qu’il a déjà tweetée sur la façon de le distinguer de Gosling. « J’ai dit: » Eh bien, la différence est facile à repérer. Ryan Gosling a les cheveux blonds et Ryan Reynolds est un [expletive]. »

Si Reynolds avait joué dans The Notebook au lieu de Gosling, cependant, l’acteur de Red Notice a plaisanté en disant que le film ne serait pas aussi populaire. « Cela aurait terriblement échoué », a-t-il déclaré. « Ça aurait été pire. Je te le promets. Ça aurait été impossible à regarder. »

Reynolds est en fait en « petit congé sabbatique de la réalisation de films », a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux en octobre. « Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Chaque seconde de travail avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués va me manquer », a-t-il écrit après avoir terminé Spirited. « De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont les deux. »