Ryan Reynolds révèle comment Blake Lively a contribué à “Deadpool”

Ryan Reynolds révèle que sa femme à plusieurs traits d’union, Blake Lively, a joué un rôle plus important dans Deadpool que les fans ne l’imaginaient, affirmant qu’elle avait aidé à écrire plus que quelques-unes des blagues imparfaites du super-héros pour le film. La star dit à Jess Gagle de Sirius XM qu’elle l’a remplacé à plusieurs reprises, écrivant quelques-unes de ses lignes emblématiques dans divers films.

“J’écris sur beaucoup de mes films”, a expliqué Reynolds, selon ComicBook.com. “C’est un mécanisme de survie pour moi depuis longtemps. Parfois, je suis crédité, parfois je ne le suis pas… Il y a beaucoup d’écritures A++ que j’ai écrites qui étaient en fait Blake – que Blake sautait dedans, prenait le clavier , et ‘Qu’en est-il de ceci ?’ Et je me disais : ‘C’est incroyable.’ Et vous savez, c’est drôle. Je ne sais pas. C’est peut-être parce qu’il y a du sexisme inhérent dans l’entreprise – je le dirai souvent, ” Elle a écrit ça – Blake a écrit ça, pas moi. C’était elle .’ Et c’est comme si, plus tard, ils répétaient encore l’histoire telle que je l’ai écrite.”

Avec des histoires comme celle-là, il n’est pas étonnant que le couple soit devenu les “objectifs de couple” de millions de fans. Reynolds et Lively sont connus pour faire rire leurs followers avec leurs farces hilarantes, mais ils ont également fait sourire les gens en montrant leur profond amour l’un pour l’autre. Reynolds a récemment montré de l’affection à sa femme, la félicitant le jour de la fête des mères. “On ne le dira jamais assez… vous êtes le cœur et l’âme de chaque instant partagé par cette famille. Je suis reconnaissant pour la lumière et la gentillesse que vous insufflez à chaque seconde de notre vie”, a écrit la star de Deadpool. sur Instagram. “Je te vois dans les yeux de nos enfants… Chaque rire. Chaque clin d’œil et chaque moment réfléchi de vulnérabilité. Le tendre courage qu’il faut pour être mère en 2021 est un acte de pure force et d’héroïsme. Jamais je n’aurais pu prédit que le sexe anonyme dans la salle de bain de l’aéroport mènerait à cela. Ou comment vous engageriez Dog The Bounty Hunter pour me trouver. Quoi qu’il en soit, j’ai de la chance de refléter un peu de la lumière du soleil que vous nous éclairez. Joyeuse fête des mères, mon amour.”